新华社基多4月1日电 通讯｜中国电动汽车为厄瓜多尔带来绿色出行新体验

新华社记者廖思维 李文哲

随着最后一块拼图嵌入底板，一幅绘有厄瓜多尔首都基多市旗色彩的公交车图案出现在公众面前。主持人激动地宣布：“基多人迎来了新的无轨电车！”

3月31日，基多市政府举行隆重仪式庆祝新采购的60辆中国宇通无轨电车正式投运，告别在城市主干道运行近30年的旧电车系统。这批先进的无轨电车采用“电网+电池”双源供电系统，助力基多城市公交向绿色、智能化升级。

基多市长帕贝尔·穆尼奥斯期盼这一刻很久了。他在仪式上说，新车队的投运实现了基多人长期以来对公共交通升级和节能减排的“梦想”。“新电车带来的减排效应相当于种植了40万棵树。”穆尼奥斯说。

作为南美洲人口近300万的大城市，基多长期面临交通拥堵与环境污染的双重挑战，尽管自20世纪90年代起就运营无轨电车系统，但车辆老化问题日益凸显，运营效率持续下滑。穆尼奥斯表示，在中国新能源技术的加持下，基多“焕发新生”。

记者在现场的新无轨电车内看到，车厢整体布局紧凑有序，前方驾驶空间封闭独立，中门处设置了无障碍区域，地面标有轮椅与婴儿车图案；靠窗处安装了破窗锤，扶手附近配有充电插口。

据了解，这批双源无轨电车长约18米，可容纳160名乘客，其双侧开门与站台补偿器设计实现了与基多市原有基础设施的对接。宇通客车海外客户经理杨浩浩告诉记者，新电车不仅保留了传统有轨电车的大运量优势，其创新的混合供电模式可在非接触网路段切换至电池供电，提升了公交运营线路规划的灵活性。

当地媒体普遍认为，基多电车项目的示范效应有望加速拉美地区公交电动化进程，推动更多城市重新评估传统燃油公交的替代方案。

3月的基多正是雨季，刚才还是万里晴空，转眼就下起小雨。登车参观、合影留念……雨水并没有阻挡基多市民对新电车的热情。

市民玛丽亚·马萨班达是无轨电车的“老用户”了，在驻足欣赏新电车特色涂装的同时，她也对中国技术和设计连连称赞。“近年来厄瓜多尔安全形势不佳，车内配备的摄像头和应急按钮为乘客带来安全感，关于女性安全的提示语让人感到‘暖心’。”马萨班达说，中国在新能源汽车领域取得的成就同样造福了远在大洋彼岸的基多市民。

基多都市公共客运公司总经理哈维尔·巴斯克斯告诉记者，基多无轨电车每天运送乘客超过15万人次，在居民日常出行中扮演重要角色。“这批电车的使用将减少近一半的噪声污染和每年约8700吨碳排放，为市民带来舒适、便捷与包容的出行体验。”

雨点淅淅沥沥，人群熙熙攘攘。仪式结束后，在场官员、记者与市民等纷纷登车体验，带着满足与自豪感迎接基多城市公交的“新朋友”。

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