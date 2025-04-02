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芬兰宣布将大幅增加国防开支

2025年04月02日08:20 | 来源：新华网
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　　新华社赫尔辛基4月1日电（记者朱昊晨 徐谦）芬兰国防部1日宣布，芬兰将于2029年将国防开支提高到至少占国内生产总值的3%。

　　芬兰国防部当天发表公告说，芬兰政府研判认为，芬兰和欧洲将面临长期安全威胁，芬兰必须利用国家资源保持应对大范围安全影响、抵抗长期军事压力的能力。公告援引芬兰国防部长海凯宁的话说，此举将进一步强化芬兰的国防力量，是芬兰对当前欧洲安全形势的回应。

　　根据这一决定，芬兰国防军将在今春的国防预算中获得总额约为37亿欧元的额外资金，用于未来4年保障关键职能、维护国防装备以及增强防御系统的长期作战能力。

　　据芬兰国防部介绍，2025年芬兰军费开支将达到占国内生产总值的2.5%，在北约成员国中位居前列。2000年至2020年期间，芬兰国防开支在国内生产总值的占比一直低于1.5%。

　　芬兰政府1日还表示，准备退出禁止使用杀伤性地雷的《渥太华禁雷公约》，原因是芬兰及欧洲的安全环境发生了根本性变化。芬兰自2012年起成为《渥太华禁雷公约》缔约国。

(责编：刘洁妍、张悦)

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