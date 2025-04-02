打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

伊朗严厉警告美以 将果断对侵略行为作出反应

2025年04月02日08:18 | 来源：新华网
小字号

　　新华社德黑兰4月1日电（记者陈霄）据伊朗伊斯兰共和国通讯社4月1日报道，伊朗常驻联合国代表伊拉瓦尼致信联合国安理会，对美国总统特朗普日前威胁对伊朗实施军事打击提出正式抗议，并警告美国和以色列，一旦发生侵略行为，伊朗将作出“迅速果断的反应”。

　　伊拉瓦尼在信中表示，伊朗仍然坚定地致力于地区和平、稳定与安全，对冲突或局势升级毫无兴趣。对于美国或以色列针对伊朗主权、领土完整或国家利益作出的侵略或攻击行为，伊朗将作出迅速而果断的反应。美国将对敌对行动造成的严重后果承担全部责任。

　　另据伊通社3月31日报道，伊朗外长阿拉格齐表示，因美国威胁，伊朗决定不与美国进行直接会谈。他强调，伊朗不会在威胁下进行谈判，伊朗一直并将继续准备在平等基础上进行谈判。

　　据伊朗塔斯尼姆通讯社3月30日报道，特朗普在接受美国全国广播公司采访时警告称，如果伊朗不朝着达成协议的方向前进，将面临前所未有的军事行动。

　　特朗普在3月7日播出的一段访谈节目中透露，他已致信伊朗最高领袖哈梅内伊，敦促伊方就放弃开发核武器计划与美国进行谈判。

(责编：刘洁妍、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部