新华社德黑兰4月1日电（记者陈霄）据伊朗伊斯兰共和国通讯社4月1日报道，伊朗常驻联合国代表伊拉瓦尼致信联合国安理会，对美国总统特朗普日前威胁对伊朗实施军事打击提出正式抗议，并警告美国和以色列，一旦发生侵略行为，伊朗将作出“迅速果断的反应”。

伊拉瓦尼在信中表示，伊朗仍然坚定地致力于地区和平、稳定与安全，对冲突或局势升级毫无兴趣。对于美国或以色列针对伊朗主权、领土完整或国家利益作出的侵略或攻击行为，伊朗将作出迅速而果断的反应。美国将对敌对行动造成的严重后果承担全部责任。

另据伊通社3月31日报道，伊朗外长阿拉格齐表示，因美国威胁，伊朗决定不与美国进行直接会谈。他强调，伊朗不会在威胁下进行谈判，伊朗一直并将继续准备在平等基础上进行谈判。

据伊朗塔斯尼姆通讯社3月30日报道，特朗普在接受美国全国广播公司采访时警告称，如果伊朗不朝着达成协议的方向前进，将面临前所未有的军事行动。

特朗普在3月7日播出的一段访谈节目中透露，他已致信伊朗最高领袖哈梅内伊，敦促伊方就放弃开发核武器计划与美国进行谈判。

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