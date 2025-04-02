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日本2025财年预算总额和防卫预算均创历史新高

2025年04月02日08:18 | 来源：新华网
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　　新华社东京4月1日电（记者陈泽安　李子越）日本国会3月31日通过2025财年预算案，预算总额和防卫预算均创下历史新高。对此，在野党日本共产党批评说，防卫预算大幅增加挤压了民生相关预算。

　　日本2025财年预算总额为115.1978万亿日元（1美元约合149日元），刷新了2023财年预算总额114.38万亿日元的纪录。新财年防卫预算增至约8.7万亿日元，刷新了去年创下的7.9496万亿日元纪录。

　　日本政府在2022年底正式通过新“安保三文件”，计划将2023至2027财年的防卫费总额提升至约43万亿日元。自2023财年起，日本防卫预算连续突破6万亿、7万亿、8万亿日元。

　　据日本广播协会报道，日本共产党委员长田村智子评价说，在米价高涨的情况下，军费开支却异常突出，这是一份挤压民生、无法保护国民免受物价高涨影响的预算。

　　据日本《赤旗报》4月1日报道，日本共产党籍参议员山下芳生3月31日在国会参议院全体会议上说，在2025财年预算案中，防卫费增长明显，而社会保障费、文教科学振兴费等由于物价上涨因素实际呈现负增长。他呼吁停止这一破坏和平、挤压民生预算的大规模军备扩张。

(责编：刘洁妍、张悦)

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