打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

法国极右翼领导人或无缘下届总统选举引关注

2025年04月02日08:18 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴黎4月1日电（记者乔本孝）法国极右翼领导人勒庞3月31日被法国一家法院判决挪用公款罪名成立，处以监禁和罚金，且5年内不得参选公职。该判决或使勒庞无缘下届法国总统选举，在法国政坛及国际社会引发关注。

　　勒庞当晚在法国一档电视访谈节目中表示将上诉。她称判决是出于政治动机，目的是将她从下届总统选举中“除名”。勒庞说，她不会因此放弃政治生涯。勒庞的代理律师对媒体说，勒庞尚有机会通过司法途径重获2027年竞选总统权利。勒庞所在的政党国民联盟表示将发起请愿支持勒庞。

　　据法媒援引法国总理贝鲁身边人士的消息报道，贝鲁对判决感到“不安”。法国左翼社会党第一书记奥利维耶·富尔在社交媒体上说，无人凌驾于法律之上，勒庞有权上诉。

　　法国最高司法委员会发表公告说，质疑法国司法独立的相关反应令人担忧，对案件主办法官的人身攻击不可接受。

　　法国生态党全国书记玛丽娜·通德利耶说，勒庞应服从判决，她和所有人一样受法律管辖。法国共产党全国书记法比安·鲁塞尔说，法律对所有人一视同仁，且勒庞一向要求司法更严厉。

　　在国际上，这一判决也引发关注。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫称，一些欧洲国家因为政治原因不惜逾越民主准则。美国国务院发言人塔米·布鲁斯在一场记者会上表示，考虑到美国总统特朗普经受的“司法战”，将人们排除在政治程序之外的做法令人担忧。匈牙利总理欧尔班也在社交媒体上用法文声援勒庞。

(责编：刘洁妍、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部