新华社巴黎4月1日电（记者乔本孝）法国极右翼领导人勒庞3月31日被法国一家法院判决挪用公款罪名成立，处以监禁和罚金，且5年内不得参选公职。该判决或使勒庞无缘下届法国总统选举，在法国政坛及国际社会引发关注。

勒庞当晚在法国一档电视访谈节目中表示将上诉。她称判决是出于政治动机，目的是将她从下届总统选举中“除名”。勒庞说，她不会因此放弃政治生涯。勒庞的代理律师对媒体说，勒庞尚有机会通过司法途径重获2027年竞选总统权利。勒庞所在的政党国民联盟表示将发起请愿支持勒庞。

据法媒援引法国总理贝鲁身边人士的消息报道，贝鲁对判决感到“不安”。法国左翼社会党第一书记奥利维耶·富尔在社交媒体上说，无人凌驾于法律之上，勒庞有权上诉。

法国最高司法委员会发表公告说，质疑法国司法独立的相关反应令人担忧，对案件主办法官的人身攻击不可接受。

法国生态党全国书记玛丽娜·通德利耶说，勒庞应服从判决，她和所有人一样受法律管辖。法国共产党全国书记法比安·鲁塞尔说，法律对所有人一视同仁，且勒庞一向要求司法更严厉。

在国际上，这一判决也引发关注。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫称，一些欧洲国家因为政治原因不惜逾越民主准则。美国国务院发言人塔米·布鲁斯在一场记者会上表示，考虑到美国总统特朗普经受的“司法战”，将人们排除在政治程序之外的做法令人担忧。匈牙利总理欧尔班也在社交媒体上用法文声援勒庞。

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