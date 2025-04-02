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中法两国国家公园正式建立结对合作

2025年04月02日08:16 | 来源：新华社
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　　中国国家林业和草原局（国家公园管理局）国际司、大熊猫国家公园管理局、法国生物多样性局欧洲与国际关系司、比利牛斯国家公园等有关代表4月1日共同在四川卧龙为中国大熊猫国家公园与法国比利牛斯国家公园结对合作揭牌。

4月1日，中国大熊猫国家公园与法国比利牛斯国家公园结对合作揭牌仪式现场。新华社记者 张雅雯 摄

4月1日，中国大熊猫国家公园与法国比利牛斯国家公园结对合作揭牌仪式现场。新华社记者 张雅雯 摄

　　据介绍，这是中国与法国第一例国家公园结对合作，该伙伴关系的建立具有重要意义。

　　大熊猫国家公园于2021年正式设立，是中国首批正式设立的5个国家公园之一，总面积21978平方公里，横跨四川、陕西、甘肃3省。国家公园内分布野生大熊猫1340只，约占全国野生大熊猫总数的72%；栖息地面积1.5万平方公里，占全国大熊猫栖息地面积的58.5%。国家公园内野生动植物资源丰富，有脊椎动物870种，高等植物7127种，是全球生物多样性热点地区。

4月1日，中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地的两只小熊猫正在雪中玩耍。新华社记者 张雅雯 摄

4月1日，中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地的两只小熊猫正在雪中玩耍。新华社记者 张雅雯 摄

　　“我们以保护‘国宝’大熊猫为主，探索出一条生态修复、社区共管、科研监测并行的生态保护之路。”活动现场，大熊猫国家公园管理局局长向可文表示，比利牛斯国家公园作为欧洲生态保护的典范，以独特的山地生态系统和“人与自然和谐共生”的管理智慧享誉世界，相信两个国家公园携手，将为跨区域生态治理提出创新方案。

　　法国比利牛斯国家公园于1967年设立，面积广袤，沿法国和西班牙的边境绵延100公里，横跨六座山谷、两省和两个大区。该国家公园生物类型丰富，约有2500种高等植物和4000多种动物，包括250种脊椎动物，100多种比利牛斯山脉独有的植物，是法国成立的第三个国家公园。

　　法国生物多样性局欧洲与国际关系司司长西里尔·巴内里亚斯表示，两个国家公园结对合作有利于双方聚焦生物多样性保护，加强在大型哺乳动物的认知和管理、旅游业和过度旅游的管理、本地居民的参与和利益保护等方面的经验分享。

中法双方在北京签署中国大熊猫国家公园与法国比利牛斯国家公园结对意向书。（采访对象供图）

中法双方在北京签署中国大熊猫国家公园与法国比利牛斯国家公园结对意向书。（采访对象供图）

　　据了解，3月31日，法方代表团还访问了国家林草局，中法双方在北京签署了中国大熊猫国家公园与法国比利牛斯国家公园结对意向书。（记者杨进、张雅雯）

(责编：刘洁妍、张悦)

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