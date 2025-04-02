动画导演马鑫慧——

杨 宁 杨襄婧

二〇二五年三月，马鑫慧在纽约工作室制作动画。

受访者供图

马鑫慧，动画导演。现为深圳插画协会会员、亚太艺术创意教育交流协会会员。她在纽约深耕动画艺术领域，用动画讲述中国故事，传播中国女性力量。

漫画启蒙 心怀梦想

自幼年起，马鑫慧便对漫画与小说怀有浓厚的兴趣。她的童年，是在国内外经典漫画作品的陪伴下度过的。从《蓝猫淘气3000问》的科学探索，到《围棋少年》的传统文化，每一部作品都在她的心中留下了深刻的印记。

中小学期间，每当闲暇之余，马鑫慧总是满怀期待地奔向书店，寻找那些触动心灵的漫画佳作。她的零花钱几乎全部用来购买漫画书，家中藏有诸如《蜡笔小新》《聪明的一休》等一整套的经典漫画。

在父母的支持下，马鑫慧踏上追逐梦想的绘画之旅。从素描与水彩的基础训练，到实验动画的创新探索，她开始向往电影叙事艺术。

2012年，马鑫慧入读深圳罗湖外语学校高中部的国际班，全身心投入绘画艺术的学习。当她被老师问起理想时，马鑫慧坚定地回答道：“我想做一名动画师。”

2015年，马鑫慧顺利考入纽约视觉艺术学院。在这里，她的动画设计与制作能力快速提高。为了深入动画行业，马鑫慧在大学期间完成了4份实习，稳扎基本功，了解市场需求。

毕业之际，马鑫慧用一年的时间，精心打造出动画短片《填空》。该片获得罗德岛国际电影节、东布洲国际动画周等电影节的认可。

《填空》是一部设定在未来世界的科幻叙事作品，它采用了一种独特的视角：一种至关重要的物质供应突然中断时，整个社会陷入了前所未有的恐慌之中。面对这一突如其来的危机，人们为了争夺资源，展开了激烈的冲突与对抗，从而引发了一场关于生存、欲望与人性的深刻反思。

“通过这个故事，我想映射出在快节奏的现代生活背后，人们内心深处存在着难以填补的空缺。人们常常会盲目地向外求索慰藉与补偿，却忽视了自己内心真正的需求。”马鑫慧说。

追梦动画 不懈前行

大学毕业后，马鑫慧向纽约的多个动画工作室发送自荐邮件。终于，功夫不负有心人，马鑫慧顺利留任在一家动画工作室，担任动画师与插画师。在此期间，她不仅专注于本职工作，还积极承接自由职业的项目。

“在这个过程中，我有幸与许多杰出的艺术家并肩作战，让我受益匪浅。”马鑫慧表示，“大家一起创作的节奏很快，我需要迅速地将创意转化为实际作品，这样的挑战锻炼并提升了我的创作能力。”

在工作之余，马鑫慧潜心创作长篇漫画《轮滑少女和小虫子》。这部作品承载着她对童年美好回忆的追溯、对幻想的捕捉、对未来的憧憬。“我想通过这部作品探讨人们如何在成人世界的社会化进程中保留本真自我。”马鑫慧说。

《轮滑少女和小虫子》编织了一个充满奇幻与生命力的世界：一名少女因偶然的机会，发现所居住的小镇呈环形结构，昔日同窗化作小文具。随后，少女在游乐园里解救下一只小虫子，两者结伴，踏上了逃离奇异小镇的旅程。

“为了塑造独特的世界观，我投入大量时间设计鲜活的文具角色，为整个故事增添色彩与深度。”马鑫慧说。

漫画《轮滑少女和小虫子》目前仍在继续发展与完善，她计划在未来一两个月内，通过中国的出版社将其出版，并希望将其改编为动画剧集或唱片。

2023年7月，马鑫慧在纽约创立个人工作室——“雨伞人工作室”，致力于向世界讲述丰富多彩的中国故事，搭建起一座连接中美两国动画创作者与观众的桥梁。马鑫慧参与了许多大型项目，为谷歌、亚马逊、安卓、索尼等品牌制作广告动画。

心灵花园 感受温暖

2024年，马鑫慧担任动画电影《花园里的火烈鸟》的导演、编剧以及色彩设计师。这部影片获得2024年纽约艺术基金支持并受纽约女性基金资助，目前正投递戛纳、威尼斯等电影节。

《花园里的火烈鸟》是由马鑫慧亲身经历改编的故事。2020年，马鑫慧在摩洛哥冲浪之旅中，脚腕骨折，不得不在异国他乡的医院中度过漫长的两个月。

医院的白墙内，身体不便与语言隔阂的双重困境中，陌生人的善意如同沙漠甘泉，浸润着马鑫慧漂泊异乡的干涸心田。“尽管医护人员与其他病人不认识我，也不理解我在说什么，但他们仍然尽力帮助我。这让我感受到了人性的温暖，也改变了我对不同文化背景下人际关系的看法，激发了我的创作灵感。”马鑫慧表示。

《花园里的火烈鸟》讲述了一名中国年轻女性在异国他乡遭受不幸后，在病床上的现实与幻象交织中，逐步克服创伤，实现自我疗愈，并最终获得自由的故事。马鑫慧说：“我希望观众能从主角的经历中获得力量，放下痛苦，重新站起来。”

在创作过程中，马鑫慧与100余名艺术家、设计师和动画师紧密合作，共同将项目的各个部分推向更加丰满的层次。“这是一个规模较大的项目，对于我来说，在项目管理和成员协作上存在着一定的挑战。”马鑫慧坦言。

色彩设计在传达影片情感的过程中扮演着至关重要的角色。马鑫慧精准把控影片中白天与晚上的色调对比，并仔细调整它们在视觉上的占比。同时，这部动画影片共包含了10个各具特色的场景，每个场景都经过团队的精心设计，以不同角度的镜头展现故事的需求。

值得一提的是，这部影片的制作团队主要由中国女性组成。“我们克服了许多困难，共同完成了这部影片。我为中国女性感到骄傲，并期待未来能继续创作更多属于中国女性的故事。”

《花园里的火烈鸟》不仅是一次艺术创作的尝试，更是向世界观众展现中国动画的叙事魅力与文化深度。未来，马鑫慧计划尝试制作长片或剧集，继续用动画讲述中国故事，传播中国声音，为中美文化交流与世界动画艺术的发展贡献力量。

(责编：袁勃、赵欣悦)