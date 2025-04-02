当地时间3月28日12时50分许，缅甸发生7.9级地震。中国救援力量随即与时间展开赛跑：集结、飞赴、抵进、施援……

胞波情谊 星夜驰援

地震发生后的第一时间，一架国航包机降落在缅甸仰光机场。中国救援队目标直指震中所在地——灾情严重的曼德勒省。

受地震影响，曼德勒省周边机场不具备大型客机起降条件。为了尽可能多地争取震后“黄金72小时”救援时间，中国救援队当即决定在大巴上过夜，连夜奔赴灾区。

道路阻断、信号不通、环境复杂，重重困难缠绊着队伍前进的脚步，600多公里的路程足足走了20多个小时……

作为第一支抵达缅甸的中方救援队，云南救援医疗队于3月30日清晨5时左右，便在内比都一家医院的废墟中，救出一名被困近40小时的老人。这也是中方救援队抵达缅甸后救出的第一名幸存者。

八方支援 多路并进

有150多万人口的曼德勒市，距震中不到20公里，是离震中最近的大城市，也是这次救援的重点。

中国蓝天救援队勘测组队员李文阳说，他们以曼德勒市云南会馆为中心点，分成东南西北4个勘测区域。志愿者们协助搜集失踪人口、幸存者、遇难者信息，并将信息汇总到先遣队，方便为救援做安排。

上百名缅甸华侨华人青年志愿者响应号召，在救援队专业指导下展开信息搜集、震区情况勘探等技术信息和后勤保障工作。

位于曼德勒市区的天空公寓为三栋11层的公寓楼群，其中两座完全坍塌，另一座楼体5层以下发生坐沉垮塌。3月30日上午，当地救援人员在废墟上探测到还有幸存者。中方救援队随即加入，与缅方一道开展工作，分批次进入废墟试图营救幸存者。

与此同时，更多救援力量陆续赶来。

内比都，3月30日晚，夜色沉郁。在引擎轰鸣中，两架中国空军大型运输机运-20稳稳降落。由118名队员组成的中国国际救援队，带着6条搜救犬、2台救援车和大量救援装备和医疗用品抵达缅甸。

这批队员包括地震专家、结构工程师、搜救队员、医疗队员及搜救犬分队，配备生命探测仪、破拆设备及野战医院系统，可独立开展震区两个方向72小时高强度救援行动。

刻不容缓 追赶希望

救人，刻不容缓！

3月30日早些时候，湖南岳麓蓝天救援队在曼德勒佛学礼堂通过生命探测仪发现一名幸存者，随后与当地消防队合作开展破拆营救，成功将幸存者救出。

3月31日上午，中方救援队在7小时内，陆续救出4名幸存者。截至当地时间4月1日8时，共搜救出8名幸存者。其中，中国救援队搜救出4名幸存者，中国云南救援医疗队搜救出1名幸存者，社会应急力量搜救出7名幸存者（含配合国家队搜救出4人）。

震后物资短缺，也是灾区当前面临的紧要困难之一。

应缅甸政府请求，中国政府决定向缅甸提供1亿元人民币紧急人道主义地震救灾援助，派出两支救援队，提供帐篷、毛毯、急救包、食品、饮用水等灾区急需物资。3月30日，云南省紧急调运衣服、药品、方便面、帐篷等生活及救援物资共约7.3吨，包机从昆明飞往仰光。

（综合新华社电）

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