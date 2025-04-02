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皮影戏是技艺，更是对生活的回答（环球走笔）

沙迪·哈拉奇
2025年04月02日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　沙迪·哈拉奇在大马士革的家中展示自己制作的皮影人偶。
　　本报记者 薛 丹摄

　　我是一名叙利亚皮影戏表演艺人。薄如蝉翼的牛皮人偶，幕后跃动的灵动光影，是我的事业，也是我的人生。

　　皮影戏在叙利亚是一门传统艺术。艺人们操控手工制作的木偶，随着口述剧本和音乐，在半透明的帘幕后做出相应动作，由后方的灯光投影到屏幕上。皮影戏通常以诙谐幽默的方式讲述身边的故事，对很多叙利亚人来说，观看皮影戏如同喝茶一样，是日常生活的一部分。

　　我出生在大马士革一个皮影戏表演世家，我的父亲是一位颇有名气的皮影戏表演艺人。我从小就与皮影戏结缘，那些经典剧目早已烂熟于心。15岁开始，我便跟着父亲学习制作人偶，把牛犊皮剪成人偶形状，以天然植物颜料染色，还设计了自己专属的“故事箱”。18岁，我第一次登台表演，开启了与皮影戏做伴的人生。

　　2011年叙利亚危机爆发后，皮影戏行业受到很大冲击，我们一家被迫迁往黎巴嫩。迫于生计需要，我在建筑工地上贴瓷砖。有一次，包工头打量了我一番，说：“你这双手不像是干苦力的手。你以前在叙利亚是做什么的？”我拿出手机，播放了一段自己表演的皮影戏视频，他恍然大悟，并为我无法操持旧业而遗憾。

　　尽管生活艰难，我始终没有放弃皮影戏。家人在黎巴嫩逐渐安稳下来、无温饱之虞后，我便第一时间找到联合国教科文组织贝鲁特办事处，表达了希望发挥一技之长的意愿，最终如愿受邀为黎巴嫩一所接收叙利亚难民儿童的学校表演皮影戏。我记得演出当天，随着灯光亮起、人偶摆动，现场一片安静，孩子们聚精会神，充满好奇与期待。我指挥人偶向大家问好，有久违的亲切感。在短短十几分钟的演出中，我和孩子们都忘却了战乱，在皮影的世界里体验纯粹的快乐。

　　2018年，叙利亚皮影戏被列入世界非物质文化遗产名录，叙利亚政府开始着力保护这门日渐衰落的传统艺术。我感到振奋，也燃起了重振皮影戏的热情。那一年，我谢绝了到欧洲演出的邀请，义无反顾回到大马士革，立志把皮影戏捡起来、传下去。我在政府的支持下开办了皮影戏培训班，向包括自己儿子在内的20余名学生传授技艺。为了能让这门艺术与时俱进，我和学生们创造了一些新的人物角色并投入演出。新一代皮影戏表演艺人每天都在成长，让我对未来满怀希望。

　　境况变迁，人生起伏，我始终坚守在皮影戏的舞台上。我的父亲于2014年9月辞世，去世前他曾对我说：“皮影戏养活不了你，另找一份职业吧！”但时至今日，我庆幸自己没有放弃这门技艺。生活不易，但想起那些关节灵活的小小皮影，像极了我们在并不如意的命运面前倔强挣扎的模样，我便又充满力量。作为这个皮影戏家族的第三代传承人，把这门技艺传承下去，是我的责任和义务。叙利亚皮影戏表演艺人的名声和一辆载我去演出的摩托车，就是我拥有的最宝贵的财富。

　　皮影戏不仅是技艺，更是我对生活的回答。我会继续用这一古老的艺术形式，讲述触动人心的故事，让更多人感受皮影戏的魅力，也在这一过程中找到属于自己的人生意义。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月02日 15 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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