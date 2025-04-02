据新华社雅典4月1日电 （记者陈刚）中远海运比雷埃夫斯港口有限公司3月31日公布的财报显示，该公司2024年收入和利润均创历史新高。

财报显示，该公司2024年总收入约为2.31亿欧元，比上年增长5%；税前利润约1.13亿欧元，同比增长17.4%；税后利润约8740万欧元，同比增长30.8%。

财报说，2024年公司核心业务板块表现强劲：邮轮业务方面，船舶挂靠次数和旅客量均创历史新高，收入同比增长15.5%；汽车码头业务收入同比增长28.2%；集装箱码头业务尽管受到红海危机影响，但仍展现出强大韧性，沿海航运业务收入增长6.5%。

中远海运比雷埃夫斯港口有限公司总裁苏旭东表示，公司将继续致力于港口的长期发展，促进希腊经济增长。

2016年，中国远洋海运集团通过收购原比雷埃夫斯港务局多数股权成为后者控股股东，并在2021年将持股比例提升至67%。目前，比雷埃夫斯港已成为地中海重要转运枢纽。

《 人民日报 》（ 2025年04月02日 15 版）

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