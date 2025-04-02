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第三届中国—东盟非物质文化遗产周在南宁举行

2025年04月02日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南宁4月1日电  （记者庞革平）4月1日，“共享非遗盛世”非遗展演活动在广西南宁民歌湖景区开幕，这是正在举行的第三届中国—东盟非物质文化遗产周的重要活动内容之一。

　　本届中国—东盟非物质文化遗产周活动以“山水相连  文明互鉴”为主题，聚焦非遗传承保护与创新发展，汇聚中国及越南、马来西亚、泰国等东盟国家非遗精品，联动中国吉林、新疆、云南等地非遗资源，打造中国—东盟文化交流合作新平台。

　　当天的展演，汇聚了来自东盟各国的传统表演节目以及中国国家级非物质文化遗产展演节目，首次邀请火遍全网的广东普宁英歌舞团队到广西表演，与壮族会鼓、藤县狮舞、侗族大歌等广西的国家级非遗代表性项目同台展示，以艺术的语言生动诠释文明互鉴的丰硕成果。而非遗巡游环节，南宁花婆赐福、宾阳游彩架、木偶戏、民族器乐表演等节目，与藤县狮舞、英歌舞、象脚鼓舞等动态巡游表演相结合，所到之处围满观众，让游客沉浸式体验“广西三月三”民族风情。

　　“我第一次来广西，看到中国这么多城市的非遗代表性项目，太惊喜了！希望今后有更多这样的活动，让我们有更多交流学习的机会，继续将非遗传承下去。”马来西亚纯粹舞团团长谢凯贤说。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月02日 15 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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