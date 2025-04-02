革新税收体系、打击税务欺诈、减轻企业负担

本报记者 牛瑞飞

近日，欧盟理事会批准了数字时代增值税方案，该方案将分阶段推进，直至2035年1月全面实施。欧盟官员认为，欧盟的增值税规则需要跟上经济数字化转型潮流，这一方案旨在革新欧盟增值税体系、打击增值税欺诈、提高欧盟竞争力并减轻企业的行政负担。

欧盟去年发布的《2023年增值税差距报告》显示，2020年欧盟国家增值税收入损失达990亿欧元，其中约1/4源于欧盟内部贸易的增值税欺诈。同时，复杂的税务规则和高昂的纳税成本，导致欧盟企业负担沉重，影响其国际竞争力。早在2022年12月，欧盟委员会就提议对欧盟增值税制度进行改革，以服务企业、抵御欺诈和应对平台经济等挑战。欧盟内部经过反复探讨与协调，欧盟理事会于去年11月就数字时代增值税方案达成一致，决定对欧盟的增值税体系进行现代化改革以适应数字经济发展。

根据数字时代增值税方案，欧盟主要从三方面对增值税规则进行改革。一是引入数字增值税报告机制，到2030年，欧盟将基于电子发票构建实时数字报告系统，应用于跨境企业间交易，企业需要在业务发生10天内开具电子发票，并自动向本国税务机关上报交易数据。二是明确平台经济增值税义务，在短期住宿租赁和客运服务领域，在线平台将代收代缴增值税，防止个人服务提供者因未缴税获取不正当竞争优势，营造公平竞争环境，简化小型服务提供商合规流程。三是扩展增值税一站式申报范围，使其覆盖更多企业对消费者的交易，包括电力、天然气供应等。企业通过单一在线平台即可履行增值税申报和缴纳义务，减少在多国的注册程序。毕马威税务专家玛丽亚·罗德里格斯指出，这些改革措施相互配合，有助于构建更高效、公平的增值税体系，促进欧盟内部市场整合，推动数字经济健康发展。

据介绍，数字时代增值税计划将分阶段推进，以使企业和税务机关有足够时间适应新规则。目前该方案正处于实施的第一阶段，聚焦平台经济增值税改革，优步、爱彼迎等平台企业需代扣代缴增值税，确保个人服务与传统公司公平竞争。从2026年1月1日起将开启第二阶段，企业以标准化电子发票报告交易，税务机关通过实时数据共享及时发现欺诈行为。从2027年1月1日起进入第三阶段，扩大一站式申报范围，企业可通过单一门户完成增值税申报和缴纳，进口一站式服务也将改进，有望放宽进口包裹价值限制。2028—2035年为长期推进阶段，欧盟将完善电子发票标准，适配各国税务系统，扩大平台经济增值税覆盖范围。

分析人士同时指出，由于欧盟成员国之间在增值税规则和税收管理系统上存在差异，导致各国在税收政策协调上存在难度。此外，这一方案实施过程中，还面临高昂的技术升级成本，以及如何处理敏感财务数据、保护数据安全和防泄露等问题。欧盟需加强成员国间合作，建立有效的协调机制，在技术投入、数据安全保障等方面形成合力，才能确保改革顺利推进，减少对企业和市场的冲击。欧盟各国需投入资源，稳步推进改革，在提升税收体系效能的同时，保障经济平稳运行。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2025年04月02日 15 版）

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