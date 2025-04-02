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加强中日韩合作符合三国共同利益（国际论坛）

颜 亮
2025年04月02日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　事实证明，中日韩合作越深入、越务实，三国抵御风险的能力就越强，发展的根基也就越稳固

　　

　　当前国际局势变乱交织，世界经济增长乏力，地缘政治冲突加剧，单边主义、保护主义抬头。面对不稳定性、不确定性明显上升的世界，中日韩三国加强合作显得愈发重要。近期举行的第十一次中日韩外长会、第十三次中日韩经贸部长会议进一步凝聚了三方加强合作的共识，在促进三国合作机制化建设，深化合作的广度和深度方面起到了重要作用，向地区和国际社会传递了积极信号。

　　回顾历史，东亚地区合作在应对共同挑战方面发挥了建设性作用。1999年中日韩三国领导人决定启动中日韩合作，一个重要考虑是加强三国合作，共同应对亚洲金融危机。2008年，在国际金融危机背景下，中日韩三国领导人首次在东盟与中日韩（10+3）框架外单独举行会议，并将这一会议机制化。

　　中日韩合作启动20多年来取得了积极成果，已发展成为以领导人会议为中心、21个部长级会议为主体、70多个不同层级对话机制为支撑的合作架构，是东亚地区基础最深厚、机制化程度最高、发展潜力最大的合作架构之一。事实证明，中日韩合作越深入、越务实，三国抵御风险的能力就越强，发展的根基也就越稳固。

　　自去年第九次中日韩领导人会议以来，三国合作势头转暖，教育、文化、旅游、体育、卫生、环境、经贸等多个领域的合作加强，一系列促进交流与合作的政策和项目陆续出台，为三国合作再出发注入了活力。

　　本次外长会，三国不仅总结回顾了这些进展，还就落实去年领导人会议成果、深化务实合作、拓展合作领域、加强人文交流等达成共识，为下次领导人会议的召开营造良好条件和氛围。三方再次肯定了“中日韩+”合作模式，并一致同意面向周边开展“中日韩+”合作，带动地区共同发展，相互支持当好APEC东道主。三国合作在以自己的方式，支持多边主义和区域经济一体化。此次外长会还为双边关系创造了更多的对话机会。中日举行了第六次经济高层对话，达成20项重要共识。双边关系的改善也将为三边合作拓展更大空间。

　　自2011年成立以来，作为三国合作的常设机构，中日韩合作秘书处一直以中日韩领导人会议精神为指南，在协调各方、推动具体项目落实上发挥着积极作用。本次外长会充分肯定中日韩合作秘书处工作，同意延长秘书处协商委员会任期，这不仅是对秘书处工作的认可，也是对秘书处为促进三国合作作出更大贡献的期望。中日韩合作秘书处将通过促进各国政府、学界、企业和民众之间的联系，继续为三国人民创造更多福祉，推动友好、合作、共赢的理念深入人心。

　　回顾过去，中日韩加强合作，展现了三国人民追求持久和平、共同繁荣的心愿，这也是“未来”当选“中日韩精神——2025年度汉字”的原因。有风有雨是常态，风雨无阻是心态。当前国际形势下，三国携手应对全球及地区挑战，同舟共济，必将迎来风雨之后的晴朗蓝天，推动中日韩合作发挥“1+1+1＞3”的作用，造福三国、地区和世界。

　　（作者为中日韩合作秘书处副秘书长）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月02日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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