本报莫斯科4月1日电 （记者肖新新）当地时间4月1日，俄罗斯总统普京在莫斯科会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

普京请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示很高兴看到同习近平主席达成的各项共识得到有效落实，俄中关系保持高水平发展，各领域务实合作持续深化，“俄中文化年”顺利推进，引发积极热烈反响，夯实了两国友好的民意基础。今年是苏联伟大卫国战争胜利80周年，期盼中方来俄出席纪念活动，共同庆祝抗击纳粹法西斯和日本军国主义的胜利。俄方正全力推进筹备工作，愿以此为契机推动俄中全面战略协作伙伴关系迈上新台阶，不断深化双方在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边框架下的合作。面对动荡不定的国际局势，俄中双方应持续向世界发出加强战略协作的有力信号。

王毅转达了习近平主席对普京总统的亲切问候，表示在两国元首的战略指引和关心推动下，中俄关系成熟、坚韧、稳定，政治互信不断加深，战略协调更加紧密，务实合作持续深化，保障了两个大国各自的发展振兴，维护了双方在重大国际地区事务中的共同利益。中俄合作从不针对第三方，也绝不受外部干扰。中俄关系不会止步不前，只会越走越宽广。中俄友好不是面向当下，而是着眼更长远的未来。

王毅说，80多年前，中苏两国人民分别在亚洲和欧洲主战场上前仆后继、浴血奋战，付出巨大民族牺牲，打败了日本军国主义和纳粹法西斯，为人类和平事业作出了重大贡献。80年后的今天，中俄作为动荡世界中的重要稳定性力量，要携手捍卫二战胜利成果，共同维护战后国际秩序和联合国在国际体系中的核心地位，共同推进世界多极化和国际关系民主化。双方已就支持彼此举办“80周年”重要纪念活动进行了全面对表，相信两国元首年内重要交往将再次书写中俄关系的新篇章。

访俄期间，王毅还同俄罗斯外长拉夫罗夫举行多轮会谈。

《 人民日报 》（ 2025年04月02日 03 版）

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