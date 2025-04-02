——访芬兰前总理、博鳌亚洲论坛咨询委员会委员埃斯科·阿霍

本报记者 殷 淼 刘玲玲

“博鳌亚洲论坛搭建了交流与对话的平台。与会各方通过广泛讨论，针对全球性和区域性挑战交换意见并努力找到解决方案，有助于凝聚起广泛共识并促进合作。”芬兰前总理、博鳌亚洲论坛咨询委员会委员埃斯科·阿霍近日在接受本报记者采访时表示。

今年是阿霍第二次参加博鳌亚洲论坛年会。在他看来，中国在人工智能领域投资巨大，并取得了显著成就。他认为，在当前国际环境下，各国应充分认识到人工智能领域的发展潜力和面临的挑战，并致力于推动数字红利惠及更多地区和人群。

“我们身处一个变革的世界中，科技快速发展、能源转型等带来的诸多挑战正摆在人类面前，需要我们共同应对。”阿霍表示，“科技能够为促进全球可持续发展提供解决方案，包括中国在内的许多亚洲国家正积极推动科技发展与国际合作，这将为应对全球性挑战发挥积极作用”。

阿霍认为，博鳌亚洲论坛2025年年会为各方通过广泛对话与交流重振信心、凝聚发展共识提供了重要机遇。“我们不必在每件事情上都达成一致，但是必须能够交换意见并尝试找到解决方案。”他说，“最重要的是，达成共识不仅要体现在文件上，更要以实践为导向，采取务实的举措推动理念转化为具体的实践路线图，以帮助我们应对共同面临的挑战。”

自20世纪80年代以来，阿霍多次往返芬兰和中国。每次来到中国，他都会感受到新变化。他积极评价中国对包括芬兰在内的多国试行的免签入境政策，认为这是“向前迈出的非常重要一步，对促进思想和人员交流具有积极作用”。

今年是中芬建交75周年。阿霍表示，75年来，芬中在政治、经贸、文化等多领域开展了丰富合作。在全球不确定性持续增加的背景下，芬中合作的广泛潜力不仅有助于两国共同发展，也将对全球经济、环境保护等领域产生积极影响。“应对气候变化和推动可持续发展是芬中合作的重点领域，双方在清洁技术、应对老龄化等方面也拥有共同的利益和广阔的合作机会。”阿霍表示，“芬中拥有先进的绿色技术，共享广阔的市场机遇，双方携手合作将为实现绿色转型和可持续发展奠定良好基础。”

阿霍表示，中国是芬兰在亚洲的第一大贸易伙伴。对于芬兰和整个欧洲而言，中国都是至关重要的贸易伙伴。他期待双方充分利用经贸领域的互补关系，进一步加强合作。“长远来看，最终所有人都会明白，维护自由贸易和全球产业链供应链畅通稳定对各方都是有益的。”阿霍说。

《 人民日报 》（ 2025年04月02日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)