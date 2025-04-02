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丰富餐桌，农业合作鼓起农民“钱袋子”（钟声）

——充分认识中美关系互利共赢的本质②

2025年04月02日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　自美国进口的农产品满足了中国市场的需求，推动了美国相关产业的发展，增加了美国农民的收入，双方都获得了实实在在的好处

　　

　　在美国艾奥瓦州的广袤农田里，农场主格兰特·金伯利种植着数千英亩的大豆。这些大豆在秋季收获后，经过清洗、筛选和包装，被运往密西西比河的港口，装上远洋货轮。经过数周航行，货轮穿越太平洋，最终抵达中国。大豆随后被运往榨油厂加工成大豆油和豆粕。大豆油进入中国的超市和餐馆，成为千家万户烹饪的必备品；豆粕被用作饲料，喂养猪和家禽。

　　艾奥瓦州的“大豆之旅”是中美农业合作的生动缩影。农业是中美起步最早、最富实效、最具潜力的合作领域之一。自两国建交以来，农业合作始终是中美关系的重要支柱之一。中国是全球最大的农产品进口国，美国是全球最大的农产品出口国，中美农业合作优势互补、互利共赢，是天然的农业合作伙伴。美国农业部数据显示，2023年美国对华农产品出口达291亿美元，中国是美国农产品第一大出口目的地，占美农产品总出口近1/5。2024年美国大豆出口总额达245亿美元，其中对华大豆出口总额近128亿美元，美国出口的大豆一半销往中国。自美国进口的农产品不仅满足了中国市场的需求，还推动了美国相关产业的发展，增加了美国农民的收入，双方都获得了实实在在的好处。

　　中美农业合作不仅丰富了两国人民的餐桌，也鼓起了两国农民的“钱袋子”。2023年，平均每个美国农民对华出口近9000美元。去年1月中美重启农业合作机制，为共同发展气候智能农业、提高粮食产量提供新机遇，两国农业合作的清单进一步拉长。随着中国从农业大国向农业强国迈进，近5亿农民整体迈入现代化，中国人民对高质量农产品的需求将更快增长，中美农业合作将在开放市场中迎来更广阔空间。

　　中美农业深化合作不仅惠及两国，还对全球粮食安全和农业发展具有重要意义。中美两国的农产品生产和消费互补性强，两国在农业领域的合作，不仅是双边经贸关系的重要支柱，也是全球粮食安全体系的关键一环。从精准农业到生物技术，从节水灌溉到智慧农场，两国在农业科技、可持续发展等领域的合作，为全球农业现代化提供了重要动力，为世界粮食生产方式的转型升级、建设免于饥饿贫困的世界贡献智慧和方案。

　　近年来，中美农业合作面临挑战。伴随美国加征关税，中美农业合作阴云笼罩。《华盛顿邮报》日前报道说，美国政府极具保护主义色彩的关税和贸易政策，让美国农民再次站在了“全球贸易战”的风口浪尖上。美国媒体曾算过一笔账：2018年至2019年，美国采取的关税政策导致美国农产品出口损失近260亿美元，2019年美国农民的收入比2017年下降约8%。美国农业部发布的《2025农业展望报告》预计，2025年美国对中国的农产品出口为220亿美元。美国大豆出口协会首席执行官吉姆·萨特直言：“为贸易战付出代价的是农民。”这句话道出众多美国农户的心声。

　　贸易战不会有赢家，单边主义和保护主义不仅违背市场经济规律，也损害中美两国农业合作基础。农业关乎民生福祉，不应被政治化、泛安全化所绑架。中国始终秉持开放包容的态度，坚定不移推进高水平对外开放。希望美方同中方相向而行，通过对话协商解决分歧，为农业合作创造良好环境，让两国农民和消费者继续从中受益，共同推动全球农业的可持续发展。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月02日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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