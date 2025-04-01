新华社北京4月1日电（记者朱超、白鑫雨）2025年4月1日是中国和印度建交75周年纪念日。当日例行记者会上，外交部发言人郭嘉昆答问时表示，中方愿同印方一道努力，推动中印关系沿着健康稳定轨道向前发展。

郭嘉昆表示，今天是中国和印度建交75周年纪念日。习近平主席同印度总统穆尔穆、李强总理同印度总理莫迪分别就此互致贺电。中国和印度同为文明古国、发展中大国、“全球南方”重要成员，都处在各自现代化建设的关键时期。中印关系发展历程表明，做相互成就的伙伴、实现“龙象共舞”是双方的正确选择，完全符合两国和两国人民根本利益。

“中方愿同印方一道努力，在两国领导人的战略引领下，坚持从战略高度和长远角度看待和处理中印关系，以两国建交75周年为契机，增进双方战略互信，加强各领域交流合作，深化在重大国际事务中的沟通和协调，共同维护中印边境地区和平安宁，推动中印关系沿着健康稳定轨道向前发展。”郭嘉昆说。

(责编：胡永秋、杨光宇)