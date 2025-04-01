新华社北京4月1日电（记者朱超、温馨）针对美国国务卿鲁比奥日前以涉藏为由，在美国务院网站发布声明称对部分中方官员实施签证限制，外交部发言人郭嘉昆1日在例行记者会上表示，中方敦促美方停止借涉藏问题干涉中国内政，将采取必要措施，对美方错误行径予以坚决对等反制。

郭嘉昆说，美方行径粗暴干涉西藏事务和中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此强烈不满，坚决反对。

“我要强调，西藏是开放的西藏，从未作出限制外国人进藏的规定。西藏每年接待大量外国游客和各界人士，2024年全年共接待外国游客32万人次。”郭嘉昆表示，考虑到西藏特殊的地理和气候条件等因素，中国政府依法依规对外国人入藏采取一定管理和保护措施，完全必要。中方欢迎外国人士到中国西藏地区访问、旅游、经商，但必须遵守中国法律和相关规定。中方反对无端抹黑西藏的人权、宗教、文化事业发展现状，反对外国官员以入藏履行职责为名，行干扰破坏之实。

“中方敦促美方恪守在西藏问题上所作承诺，停止纵容支持‘藏独’势力，停止借涉藏问题干涉中国内政。中方将采取必要措施，对美方错误行径予以坚决对等反制。”郭嘉昆说。

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