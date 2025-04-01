新华社缅甸曼德勒4月1日电（记者张东强 马卓言）中国救援队伍在缅甸受灾严重的曼德勒市持续开展救援工作。截至当地时间4月1日8时，共搜救出8名幸存者。其中，中国救援队搜救出4名幸存者，中国云南救援医疗队搜救出1名幸存者，社会应急力量搜救出7名幸存者（含配合国家队搜救出4人）。

3月31日，中国香港特区救援队、中国国际救援队先后来到中国救援队营地会合，中国救援队队长赵明向他们介绍同营驻扎区域、搜救工作进展、可能存在被困人员的房屋建筑分布、营地基础设施保障等情况。为统筹协调中国救援队伍在缅甸曼德勒省开展救援工作，强化各救援队伍之间的协同配合，应急管理部牵头建立中国救援队伍在缅救援工作机制，明确联席会议、信息共享、协同救援、营地联勤联保等制度，确保救援工作质效。

当前，灾区天气炎热，白天最高气温40摄氏度以上，作业场地蚊虫较多。为确保救援行动效果和安全，中国救援队伍严格执行队员梯次轮换作业制度，严格落实归队人员、装备洗消措施，定时对营地内部及周边进行消杀，确保卫生防疫安全。

据悉，中国救援队工程抗震专家已完成中国驻曼德勒总领馆四栋办公楼受损情况安全评估，并针对性提出应急处置措施建议。

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