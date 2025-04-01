新华社纽约3月31日电（记者刘亚南）美国高盛集团日前发布报告说，随着美国政府关税政策冲击全球经济和金融市场，未来12个月美国经济出现衰退的概率升至35%，高于此前预期的20%。

高盛表示，上调美国经济衰退概率反映了该公司对美国经济增长的预期更低，以及近期美国家庭和企业信心大幅恶化等因素。该公司预计，2025年美国经济增速将从此前预测的2.0%降至1.5%，并表示美联储降息次数将多于此前预期。

美国总统特朗普日前签署公告，宣布对进口汽车加征25%关税，自4月3日起执行。此前，他已宣布对进口钢铁和铝产品征收25%关税，并计划自4月2日起征收“对等关税”。高盛预测，今年美国平均关税税率将升高15个百分点，比此前预期高5个百分点。

同时，高盛预计，到今年年底，美国核心个人消费支出价格指数同比涨幅将达3.5%，显著高于此前预测的2.8%和美联储2%的目标。

此外，高盛还把今年年底标普500指数的目标点位从6200点下调至5700点，是3月以来第二次下调。

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