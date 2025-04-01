打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

高盛上调美国经济衰退概率

2025年04月01日09:37 | 来源：新华网
小字号

　　新华社纽约3月31日电（记者刘亚南）美国高盛集团日前发布报告说，随着美国政府关税政策冲击全球经济和金融市场，未来12个月美国经济出现衰退的概率升至35%，高于此前预期的20%。

　　高盛表示，上调美国经济衰退概率反映了该公司对美国经济增长的预期更低，以及近期美国家庭和企业信心大幅恶化等因素。该公司预计，2025年美国经济增速将从此前预测的2.0%降至1.5%，并表示美联储降息次数将多于此前预期。

　　美国总统特朗普日前签署公告，宣布对进口汽车加征25%关税，自4月3日起执行。此前，他已宣布对进口钢铁和铝产品征收25%关税，并计划自4月2日起征收“对等关税”。高盛预测，今年美国平均关税税率将升高15个百分点，比此前预期高5个百分点。

　　同时，高盛预计，到今年年底，美国核心个人消费支出价格指数同比涨幅将达3.5%，显著高于此前预测的2.8%和美联储2%的目标。

　　此外，高盛还把今年年底标普500指数的目标点位从6200点下调至5700点，是3月以来第二次下调。

(责编：刘洁妍、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部