人民网内罗毕3月31日电 （记者黄炜鑫）南苏丹瓦乌消息：近日，联合国驻南苏丹特派团评估组，对中国第15批赴南苏丹（瓦乌）维和部队进行首次战备能力评估，全面检验其军事行动能力。我维和官兵以优异成绩顺利通过本次战备能力评估，并获评估组成员高度评价。

战备能力评估现场。维和部队供图

战备能力评估是联合国对维和部队的一项重要考核，每半年进行一次，内容涵盖人员编制、武器装备、后勤保障、医疗救护、应急处置等多个方面，旨在全面检验维和部队的装备水平、人员素质、应急处置能力及任务执行能力。

战备能力评估现场。维和部队供图

战备能力评估现场。维和部队供图

评估过程中，评估组通过现场听取汇报、综合情况演练、现地检查询问、查阅软件资料4个环节，重点检验了我维和部队军事装备、训练水平、综合保障、任务筹划以及应对突发情况等各项能力，涵盖11个方面100余项具体内容。分队官兵反应迅速、配合默契，圆满完成了演练任务。

战备能力评估现场。维和部队供图

“维和工兵分队、医疗分队各项设施符合标准规范、营区防卫设置科学合理、作业能力素质较强，让我们学习到了很多经验。”联合国驻南苏丹特派团评估组成员克里斯蒂安·马林称赞道，中国维和部队不仅具备出色的工程作业和医疗水平能力，还展现了高效的应急处置能力，完全符合联合国维和行动的要求。

战备能力评估现场。维和部队供图

战备能力评估现场。维和部队供图

“此次战备能力评估，为我们接下来更好遂行授权任务，有效应对各类突发情况提供了指导。”维和工兵分队官兵黄涛表示，接下来他们将继续保持任务标准，持续提升战备能力，完成好各项维和任务。

（张晓昆、向成对本文亦有贡献）

(责编：苏缨翔、杨牧)