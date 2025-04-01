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“我的山野中国”意大利文版新书首发暨“我们是中国孩子”版权签约仪式举行

2025年04月01日09:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网博洛尼亚3月31日电 （记者谢亚宏）当地时间3月31日，在意大利博洛尼亚国际童书展首日，“我的山野中国”意大利文版新书首发暨“我们是中国孩子”版权签约仪式举行。本次活动由明天出版社、意大利“中国文学海外读者俱乐部”、世界中国出版社联合主办。

明天出版社总编辑祝丽表示，“我的山野中国”系列丛书以图画书为媒介，向世界展现中国的自然风貌与乡土智慧。该系列已成功输出意大利文、韩文、蒙古文、泰文等多语种版权，赢得了国际市场的广泛认可和良好口碑。

《我的山野中国·一双大鞋》文本作者薛涛在现场分享了创作背后的故事。他动情回忆了《一双大鞋》的灵感来源——家乡一位默默无闻的鞋匠，用双手缝制“能装下所有脚”的大鞋，隐喻着“知晓即是抵达”的朴素哲学。“今天，这个故事以图画书的形式再次来到意大利，比一双鞋走得更远。”

致辞环节后，在场嘉宾一起为“我的山野中国”意大利文版揭幕。这套承载着中国乡土温度的图画书，即将走进意大利家庭，让更多孩子感知跨越山海的文明共鸣。

活动现场，明天出版社和世界中国出版社还举行了“我们是中国孩子”系列图画书意大利文版版权签约仪式。该系列聚焦中国地域文化与童年成长，以小见大展现家国情怀，一经出版便引起国外出版商的热切关注。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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