人民网斯德哥尔摩3月31日电 （记者殷淼）3月31日上午，中国一瑞典贸易投资对接会在斯德哥尔摩举行。中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激、瑞典贸易投资委员会首席执行官拉尔松、瑞中贸易委员会主席佩尔松出席并致辞。200多位中瑞企业、商协会代表济济一堂，现场气氛热烈。

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激致辞。人民网记者 殷淼摄

凌激表示，中瑞关系源远流长，古代海上丝绸之路把两国紧密联系在一起。中瑞建交75年来，双边经贸合作取得了丰硕成果。双方应当秉持相互尊重、平等互利的建交初心，深挖科技创新合作潜力，把握绿色转型机遇，将绿色打造成双方合作的底色，共同书写中瑞经贸关系新篇章。

凌激强调，中国经济长期向好的趋势没有变，中国政府坚定不移扩大高水平对外开放的决心没有变。当前国际形势复杂严峻，单边主义、保护主义加剧，中瑞、中欧应坚定维护多边主义和自由贸易，为建设开放型世界经济注入更多正能量。

拉尔松、佩尔松表示，瑞典企业看好中国经济发展前景，不仅将中国视为最重要的市场和生产基地之一，也作为越来越重要的研发中心。瑞方将坚定支持自由贸易，推动瑞中两国企业加强合作，帮助瑞典可持续发展理念、技术和创新成果在华落地，支持中国企业在瑞投资，助力双边经贸合作取得更多务实成果。

有关地方商务部门和产业园区代表进行了现场推介，中瑞双方企业围绕绿色经济、智能制造、医疗健康和贸易服务等领域，分行业开展对接洽谈。

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