打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国一瑞典贸易投资对接会在斯德哥尔摩成功举办

2025年04月01日08:45 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网斯德哥尔摩3月31日电 （记者殷淼）3月31日上午，中国一瑞典贸易投资对接会在斯德哥尔摩举行。中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激、瑞典贸易投资委员会首席执行官拉尔松、瑞中贸易委员会主席佩尔松出席并致辞。200多位中瑞企业、商协会代表济济一堂，现场气氛热烈。

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激致辞。人民网记者 殷淼摄

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激致辞。人民网记者 殷淼摄

凌激表示，中瑞关系源远流长，古代海上丝绸之路把两国紧密联系在一起。中瑞建交75年来，双边经贸合作取得了丰硕成果。双方应当秉持相互尊重、平等互利的建交初心，深挖科技创新合作潜力，把握绿色转型机遇，将绿色打造成双方合作的底色，共同书写中瑞经贸关系新篇章。

凌激强调，中国经济长期向好的趋势没有变，中国政府坚定不移扩大高水平对外开放的决心没有变。当前国际形势复杂严峻，单边主义、保护主义加剧，中瑞、中欧应坚定维护多边主义和自由贸易，为建设开放型世界经济注入更多正能量。

拉尔松、佩尔松表示，瑞典企业看好中国经济发展前景，不仅将中国视为最重要的市场和生产基地之一，也作为越来越重要的研发中心。瑞方将坚定支持自由贸易，推动瑞中两国企业加强合作，帮助瑞典可持续发展理念、技术和创新成果在华落地，支持中国企业在瑞投资，助力双边经贸合作取得更多务实成果。

有关地方商务部门和产业园区代表进行了现场推介，中瑞双方企业围绕绿色经济、智能制造、医疗健康和贸易服务等领域，分行业开展对接洽谈。

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部