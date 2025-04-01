人民网杜尚别3月31日电 （记者李强）3月31日，塔吉克斯坦总统拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫在塔吉克斯坦苦盏市举行三方会晤，并签署三国国界交界点条约和《苦盏永恒友谊宣言》。

据塔吉克斯坦总统网站消息，塔吉克斯坦高度重视与吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的关系，其关系建立在睦邻友好、平等互利、相互尊重和关切彼此利益的原则基础之上。三国关系的全面发展是塔吉克斯坦外交政策的优先方向之一。

据吉尔吉斯斯坦总统新闻中心消息，三国元首强调，这些文件的签署象征着对各国主权和领土完整的尊重，也是中亚地区建设性对话和有效合作的典范。达成的协议为加强互信、维护地区稳定、发展一体化进程开辟了新的前景。

据乌兹别克斯坦总统新闻中心消息，米尔济约耶夫祝贺塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦双方最终解决所有争议并签署国家边界划定协议。塔吉克斯坦—吉尔吉斯斯坦边境自2021年起关闭的两个检查站已恢复运营，并开通了从比什凯克飞往杜尚别和苦盏的航班。

期间，三国领导人还共同出席了三国国家边界石碑揭幕仪式。石碑象征着三国人民的友谊，标志着边界问题最终解决后，各国间将进入合作、信任、睦邻的新时代。

(责编：苏缨翔、杨牧)