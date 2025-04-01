新华社意大利博洛尼亚3月31日电（记者任耀庭 刁泽）第62届博洛尼亚国际儿童书展3月31日在意大利博洛尼亚会展中心开幕，中国展团主办多场活动推动中国童书走向世界。

中国图书进出口（集团）有限公司率领40余家出版单位组成中国出版代表团，以“阅读中国”为统一标识，携2500余种图书参展，并举办多场文化交流活动，充分展现中国童书出版的创新力和国际影响力。

在书展现场，中国展团设立“中国精品童书展区”，集中展示《习近平讲故事（少年版）》《少年中国说：我读〈习近平谈治国理政〉》等青少年版作品，以及《中华先锋人物故事汇》《中华优秀传统文化少儿绘本大系》等精品丛书。

此外，今年中国展团还在博洛尼亚图书峰会暨展览会设立“综合展区”，与“中国精品童书展区”形成联动，集中展示政治、经济、文化、哲学、社会科学、自然科学、文学艺术等领域的出版成果，进一步拓展版权合作，促进中外文化学术交流。

博洛尼亚童书展总监埃莱娜·帕索利在活动现场表示，中国展区是博洛尼亚童书展的重要组成部分，通过童书，世界可以更好地了解中国文化。

本届书展吸引了来自全球超过90个国家和地区的1500多家参展商，预计将吸引观众超过2万人。

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