打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

纵火、抗议……欧美多地“包围”特斯拉

2025年04月01日08:31 | 来源：新华社
小字号

　　新华社北京3月31日电　美国企业家埃隆·马斯克创立并担任首席执行官的特斯拉汽车公司近来在欧洲和美国多地成为抗议对象和破坏目标。西方媒体分析认为，马斯克在美国总统唐纳德·特朗普授权下推行联邦政府大规模“裁员节流”举措，以及他个人公开力挺欧洲极右翼政党的言行，招惹广泛不满，连累其名下企业。

　　法新社3月30日援引警方消息人士的话报道，本月26日深夜至27日凌晨，法国中部卢瓦尔省圣沙蒙镇一家超市停车场的12个特斯拉充电桩遭纵火破坏，其中两个充电桩被完全烧毁，现场发现反特斯拉的标语。警方已对纵火事件展开调查，暂未逮捕任何人。

　　在德国西北部，一家特斯拉汽车经销店3月29日凌晨发生火灾，7辆车被烧毁。德国警方正在调查这起事件，尚不清楚是否为蓄意破坏。

　　美国多地持续爆发反对马斯克的抗议活动。据美联社报道，3月29日，抗议者开始涌向位于新泽西、马萨诸塞、康涅狄格、纽约、马里兰、明尼苏达和得克萨斯等州的特斯拉门店，举着“如果你讨厌马斯克就按喇叭”等标语。

　　不同于以往的零星抗议，发起者打算“包围”全美277家特斯拉门店和服务中心，并在全球其他230多个地点发起类似抗议活动，试图进一步拉低特斯拉销量。华盛顿、芝加哥、印第安纳波利斯、辛辛那提和西雅图等主要城市的特斯拉门店受到波及。

　　同一天，在英国首都伦敦一家特斯拉经销商店门口，20余人手举批评马斯克的标语，过往车辆鸣喇叭以示支持。一名美籍抗议者说：“我们只是想大声疾呼，弄出点动静，让人们意识到我们正面临的问题。”

　　尽管近期针对特斯拉的抗议和破坏活动此起彼伏，在本月召开的特斯拉企业会议上，马斯克仍对特斯拉汽车销量表示乐观。他说，Model Y仍将是“今年地球上最畅销的汽车”。他还预测，到明年，特斯拉全球销量将从目前的700万辆增加到1000万辆以上。（记者：李富玉）

(责编：刘洁妍、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部