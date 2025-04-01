新华社北京3月31日电 美国企业家埃隆·马斯克创立并担任首席执行官的特斯拉汽车公司近来在欧洲和美国多地成为抗议对象和破坏目标。西方媒体分析认为，马斯克在美国总统唐纳德·特朗普授权下推行联邦政府大规模“裁员节流”举措，以及他个人公开力挺欧洲极右翼政党的言行，招惹广泛不满，连累其名下企业。

法新社3月30日援引警方消息人士的话报道，本月26日深夜至27日凌晨，法国中部卢瓦尔省圣沙蒙镇一家超市停车场的12个特斯拉充电桩遭纵火破坏，其中两个充电桩被完全烧毁，现场发现反特斯拉的标语。警方已对纵火事件展开调查，暂未逮捕任何人。

在德国西北部，一家特斯拉汽车经销店3月29日凌晨发生火灾，7辆车被烧毁。德国警方正在调查这起事件，尚不清楚是否为蓄意破坏。

美国多地持续爆发反对马斯克的抗议活动。据美联社报道，3月29日，抗议者开始涌向位于新泽西、马萨诸塞、康涅狄格、纽约、马里兰、明尼苏达和得克萨斯等州的特斯拉门店，举着“如果你讨厌马斯克就按喇叭”等标语。

不同于以往的零星抗议，发起者打算“包围”全美277家特斯拉门店和服务中心，并在全球其他230多个地点发起类似抗议活动，试图进一步拉低特斯拉销量。华盛顿、芝加哥、印第安纳波利斯、辛辛那提和西雅图等主要城市的特斯拉门店受到波及。

同一天，在英国首都伦敦一家特斯拉经销商店门口，20余人手举批评马斯克的标语，过往车辆鸣喇叭以示支持。一名美籍抗议者说：“我们只是想大声疾呼，弄出点动静，让人们意识到我们正面临的问题。”

尽管近期针对特斯拉的抗议和破坏活动此起彼伏，在本月召开的特斯拉企业会议上，马斯克仍对特斯拉汽车销量表示乐观。他说，Model Y仍将是“今年地球上最畅销的汽车”。他还预测，到明年，特斯拉全球销量将从目前的700万辆增加到1000万辆以上。（记者：李富玉）

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