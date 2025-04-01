新华社北京3月31日电 美国总统特朗普最近接受媒体采访时数次提及“二级关税”，俄罗斯、伊朗、委内瑞拉石油产品是明面上针对的目标。特朗普上任以来一再拿关税当制裁“武器”要挟贸易伙伴，搅乱世界贸易秩序，“二级关税”在其中将扮演什么角色？对世界经济有哪些危害？

“新式贸易武器”

特朗普3月24日在社交媒体上宣布，将对购买委内瑞拉石油和天然气的国家征收25%的“二级关税”，以惩罚委内瑞拉向美输出非法移民。该措施拟于4月2日生效。这个连美国财经界也不熟悉的“概念”，马上引起媒体注意。

美国《国会山》日报解读说，特朗普所谓“二级关税”并非专业术语，实质上是一种货币制裁手段，施加于那些与美国“不待见”国家有贸易往来的国家。通过征收“二级关税”，“不仅惩罚委内瑞拉，还要惩罚其贸易伙伴”。

按照特朗普的说法，任何从委内瑞拉购买石油或天然气的国家，“与美国之间的任何贸易”都将被加征25%关税。媒体解读说，这25%是叠加在美国已对相关国家征收的重重关税之上的额外关税。

此外，因在俄乌停火、美伊谈判等事项上“不遂愿”，特朗普近日还“吐槽”俄罗斯和伊朗，并威胁将对所有自俄罗斯进口的石油征收“二级关税”，对伊朗实施“二级制裁”。

美国“颤动定量投资数据平台”分析人士在一篇评述中提到，“二级关税”是“特朗普的新式贸易武器”，特朗普通过行政令提出这一“大胆”举措，“融合了传统关税和二级制裁的元素”，象征美国政府在应用国家经济手段方面的重大升级。如果真正付诸实施，可能会阻碍全球贸易流动、重塑地缘政治关系，呼应特朗普声称要对所有国家施以所谓“对等关税”以平衡美国贸易赤字的政策。

委内瑞拉已受影响

委内瑞拉与美国交恶多年，本已承受美国严厉经济制裁。特朗普政府想要进一步打压委内瑞拉石油出口贸易这一主要收入来源，以迫使委政府妥协。

委内瑞拉副总统德尔茜·罗德里格斯3月30日在社交媒体上证实，委方已获知美方将取消外国企业出口委石油产品许可的决定。“我们已对此有所准备，我们将继续履行与这些企业的合同。”她表示，外国企业与委内瑞拉做生意，不需要第三国政府颁发执照或授权。

据路透社报道，根据船舶追踪数据和消息人士透露的情况，已有不少企业迫于压力暂停进口委内瑞拉石油。

意大利能源巨头埃尼公司3月30日确认，美国政府已发函告知，不准该公司再接受委内瑞拉石油公司用石油偿付其生产合同账款。

除了埃尼公司，美方还通知了委内瑞拉石油公司的其他外国合作伙伴，包括西班牙莱普索尔公司、法国莫雷尔-普罗姆公司、印度信实工业公司等。美方提醒这些企业：美国政府即将取消它们向美国出口委内瑞拉产石油及其副产品的出口许可。上述“通知”可能是美方将“二级关税”威胁付诸实施的前兆或铺垫。

加剧动荡可预见

“颤动定量投资数据平台”分析文章指出，从“美方乐观”角度来看，美国可借助“二级关税”措施服务其地缘政治战略，平衡贸易赤字，并利用其经济影响力达成对外政策目标。如果成功实施，可以增加美国在国际贸易协议谈判中的筹码。

从悲观角度来看，一旦实施“二级关税”，可能引发受影响国家的反制措施，从而加剧贸易紧张态势和全球市场动荡。

不少分析人士对这类措施的可操作性持怀疑态度，因为国际石油贸易有其复杂性，追踪石油运输链来源也有相当困难。

批评者还认为，这类措施将增加对进口物品依赖度较高的消费者和企业成本，从而损伤美国经济。从长远来看，通过施加关税来实现地缘政治目标，这种做法恐怕不如外交手段容易见效。

与此同时，在美国重重关税威胁和反复无常的政策影响下，市场不确定性日益升高，贸易环境已经变得相当复杂。特朗普“二级关税”新招更加重了各国投资者和政策制定者对出现经济秩序紊乱的忧虑。（记者：沈敏）

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