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“非常开心和幸运”能参与其中——在“音乐之都”探访《哪吒2》配乐合作团队

2025年04月01日08:27 | 来源：新华网
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　　新华社维也纳3月31日电　题：“非常开心和幸运”能参与其中——在“音乐之都”探访《哪吒2》配乐合作团队

　　新华社记者孟凡宇　于涛

　　从维也纳繁华的玛丽亚希尔夫大街出发，步行几分钟便来到当地一家阿波罗影院。刚刚过去的周末，这里终于迎来全球电影票房榜前五的《哪吒2》在奥地利上映。前来观影的观众提前半小时就等候在影厅外，期待“哪吒闹海”。

　　在远离维也纳市中心的罗森胡格尔街附近，一栋黄色外墙、稍显年代感的安静低层建筑，便是这场视听盛宴配乐录制的重要地点之一——“维也纳同步舞台”音乐制作中心。

　　得益于良好的业内口碑，“维也纳同步舞台”有机会同《哪吒2》配乐团队合作。通过超低延迟视频连线技术，《哪吒2》配乐师不需要身在录音棚，便可实时沟通和指挥音乐演奏者，实现高水准的音乐录制。

　　3月27日，在奥地利维也纳，“维也纳同步舞台”首席运营官亚历山大·萨肯接受采访。新华社记者 贺灿铃 摄

　　“维也纳同步舞台”首席运营官亚历山大·萨肯告诉记者，中心的录音棚方方面面都是为营造顶级录音环境而专门设计的，录音水准在世界各地的录音棚中名列前茅。

　　“大约80年前，这里已经是一个专门为录制配乐而建造的场所了。”萨肯说。“主录音棚整个室内没有任何一处是直角，避免出现声音被反弹的情况。室内空调音量也维持在极低分贝，可以在录制过程中正常使用而不影响音乐效果。”

　　3月27日，在奥地利维也纳，“维也纳同步舞台”首席运营官亚历山大·萨肯接受采访。新华社记者 贺灿铃 摄

　　记者看到，主录音棚大小与一个普通音乐厅相当，可容纳拥有100多位乐手的大型管弦乐团。想要在这样一个巨大空间内消除回声十分不易。除了无直角设计外，墙面吸音材料的表面还细密地布满了人工刻划的凹痕，将声音的吸收做到极致。

　　“维也纳同步舞台”乐团在位于奥地利维也纳的录音棚内录制音乐的资料照片。新华社发（“维也纳同步舞台”供图）

　　除了优越的环境条件，“维也纳同步舞台”还拥有一支交响乐团，其成员不仅熟悉古典音乐，还能够适应现场即兴演奏，这也促成了高水准的配乐录制。《碟中谍》《沙丘》《巨齿鲨》等影片的配乐，同样在这里完成录制。

　　这是3月27日在位于奥地利维也纳的“维也纳同步舞台”音乐制作中心拍摄的《哪吒2》海报。新华社记者 贺灿铃 摄

　　“请允许我表达对《哪吒2》创作者最由衷的赞美，这是一部令人惊叹的制作。同时，能看到有伟大的电影诞生在美国等传统电影行业中心以外的地方，这是一个非常积极的信号。我们也非常开心和幸运能参与到《哪吒2》的巨大成功中。”萨肯说。

　　近年来，“维也纳同步舞台”与多部中国电影展开密切合作。在制作中心办公室内，有中国电影《流浪地球2》的海报，也有《银河补习班》《囧妈》等电影主创人员的照片。

　　“中国的电影行业正不断壮大。中国电影拥有独特的叙事方式，且同‘维也纳同步舞台’交响乐团配合默契。我认为我们未来合作的潜力很大。”萨肯说。

(责编：刘洁妍、张悦)

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