新华社巴黎3月31日电（记者乔本孝）法国负责对外贸易的部长级代表洛朗·圣-马丁3月31日对法媒表示，对美使馆干涉法国企业，要求法企遵守特朗普政府相关新政的做法“深感震惊”。

美国驻法国大使馆日前向多家与美国政府有合作关系的法国企业发函，要求这些企业证明自身未实施“促进多元化、平等、包容文化（DEI）项目”，即美国民主党主张的所谓“平权政策”，否则将涉嫌违反美国联邦“反歧视”法律。信中说，美国总统特朗普禁止美国联邦DEI项目的行政令“同样适用于所有美国政府的供应商和服务提供方，不论其国籍归属或其业务在哪个国家开展”。

圣-马丁表示，法政府将与美使馆就信函一事进行讨论，法方希望了解这一做法“真正的用意”。他还呼吁相关法企不要在法国法律和价值观上让步。

法国经济与财政部长埃里克·隆巴尔3月31日也在一场公开活动中表示，美使馆信函“法律意义不明”，法经济与财政部正在对此进行评估，“我们非常认真地处理此事，并将支持（法国）企业”。

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