新华社厦门3月31日电 “一带一路”法律服务国际论坛30日在福建厦门开幕，中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清出席开幕式并致辞。

陈文清指出，习近平主席提出共建“一带一路”倡议，根本出发点和落脚点是开拓造福各国、惠及世界的“幸福路”。在“一带一路”这个汇聚150多个国家的广阔平台上，法治既是各国加强合作的重要内容，也是共谋发展的坚实保障。近年来，中方持续深化国际执法司法合作，积极加入包含执法司法协作内容的有关国际公约，创新中外律师事务所合作机制，设立国际商事法庭，开展国际商事仲裁中心建设试点等，以高水平法治为“一带一路”高质量发展提供了有力支撑和保障。

陈文清表示，中方愿与各方一道，共商规则，主动加强法律、政策、标准、规则之间的对接衔接，打造一条畅通的“规则之路”；共议合作，积极开展律师、仲裁、商事调解等法律服务领域合作，共同建立执法合作、司法协助、法律服务协同、跨境争议解决、法治人才培养等交流合作机制；共建平台，全链条汇聚法律服务资源，为共建国家开展多边合作提供更广阔的平台，为高质量共建“一带一路”提供更强有力的法治保障，让“一带一路”越来越繁荣、越走越宽广。

开幕式前，陈文清会见了出席论坛的主要嘉宾。

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