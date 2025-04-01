新华社巴黎3月31日电（记者李文昕）欧洲中央银行行长拉加德3月31日在法国公共电台的节目上表示，美国总统特朗普拟实施的新一轮关税政策将使欧洲走向“经济独立”。

拉加德说，“这是我们必须共同决定将命运更好地掌握在自己手中的时刻，我认为这是走向独立的一步”。她特别呼吁欧洲应在国防、能源、金融和数字等领域走向“独立”。

拉加德强调：“贸易战只会带来输家。”据欧洲央行估计，美国关税政策或导致欧元区国内生产总值（GDP）在第一年下降0.3%，而如果欧洲采取报复措施，欧元区GDP将下降0.5%。此外，对于关税争端或推高欧洲通胀的风险，拉加德表示欧洲央行将持谨慎态度。

特朗普3月26日在白宫签署公告，宣布对进口汽车加征25%关税，自4月3日起执行。英国《金融时报》的报道说，此举意味着特朗普政府发起的贸易战显著升级。

欧洲汽车制造商协会数据显示，2024年欧盟对美新车出口总额下降4.6%至384.63亿欧元，但美国仍是欧盟汽车最大出口市场。

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