为旅游业小微企业提供资金 提升交通基础设施联通性

本报记者 宋亦然

游客乘坐马车游览位于利马市中心的武器广场。

马丘比丘印加遗址是秘鲁的一张文化名片，吸引着各国游客前来参观。图为游客在景区内拍照留念。

以上图片均为本报记者宋亦然摄

秘鲁出口和旅游促进委员会近日发布数据显示，2024年，秘鲁接待国际游客数量超325万人次。该机构表示，虽然国际游客数量尚未恢复至2019年水平，但旅游业创造的外汇收入已超过2019年水平，达到约50亿美元。秘鲁出口和旅游促进委员会主席里卡多·利莫称，2025年秘鲁有望接待440万人次的国际游客。

旅游业是秘鲁的第三大产业，仅次于渔业和采矿业，为秘鲁国内11%的劳动力创造了直接和间接就业机会。近年来，为推动旅游业复苏，秘鲁出口和旅游促进委员会发起了“重返秘鲁”活动，旨在加强宣传力度，率先推动阿根廷、智利等邻国游客利用假期或长周末（加上公众假日的周末）前往秘鲁。秘鲁政府还推出了面向旅游业小微企业的商业支持基金，可提供最长5年、最高75万秘鲁索尔（1秘鲁索尔约合1.98元人民币）的贷款。这一举措为秘鲁国内旅游业相关从业者，尤其是小微企业提供了维持经营活动的资金。

为进一步提升秘鲁国际和国内交通的联通性，秘鲁首都利马的新豪尔赫·查韦斯国际机场计划于今年正式启用。这一关键交通基础设施将为国际旅客提供更多便利，也将吸引更多国际旅客。据悉，目前新机场及空港城开发进度已超过90%，正进入最后收尾阶段。为改善乘客出行体验，新机场将提供快速巴士交通服务，大幅缩短旅客抵达机场的时间，提升出行便利性。秘鲁交通和通信部部长劳尔·佩雷斯·雷耶斯强调，这条新通道将显著提升行人进出机场的效率。

2024年亚太经合组织（APEC）第三十一次领导人非正式会议期间，秘鲁外贸和旅游部与中国等亚太经合组织成员分别签署了谅解备忘录，以加强双边合作，推动旅游业可持续发展。仅APEC会议期间，秘鲁吸引超过1.5万名国际游客，有力带动了当地旅游经济发展。“秘鲁对以文化、自然和探险为目的的游客有着很强吸引力，”秘鲁外贸和旅游部部长乌尔苏拉·莱昂表示，“我们的目标是将秘鲁打造成高价值、专业细分市场的主要目的地。”她表示，秘中合作项目钱凯港的建成，在2025年将助力秘鲁国际旅游业取得更大发展。

《 人民日报 》（ 2025年04月01日 16 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)