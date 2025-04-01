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塔吉乌总统签署三国国界交界点条约

2025年04月01日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社塔吉克斯坦苦盏3月31日电  （记者李奥）塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦三国总统3月31日在塔吉克斯坦第二大城市苦盏签署关于三国国界交界点的条约。

　　塔吉克斯坦总统网站发表声明说，塔吉克斯坦总统拉赫蒙、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫和乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫当天举行三边会晤。声明表示，三国及其人民之间由长久友谊、睦邻友好和共同发展的坚固纽带紧密相连。塔吉克斯坦高度重视与吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的关系，其关系建立在睦邻友好、平等互利、相互尊重和关切彼此利益的原则基础之上。三国关系的全面发展是塔吉克斯坦外交政策的优先方向之一。

　　拉赫蒙说，三方签署关于三国国界交界点的条约是“极具标志性的事件”。他表示，相信本次三国领导人会晤的成果将有助于进一步加强睦邻关系，促进相互理解、尊重与信任，推动三国合作不断加强。

　　扎帕罗夫表示，地区一体化正在持续积极推进，在各领域加强合作将成为中亚实现可持续发展与繁荣的关键保障。

　　乌兹别克斯坦总统网站发表声明说，三国国界交界点条约的签署，将有助于实现地区稳定与可持续发展的目标。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月01日 16 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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