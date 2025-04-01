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越南加快发展绿色公共交通

本报记者  杨  晔
2025年04月01日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　不久前，越南胡志明市地铁滨城—仙泉线正式开通，这是该市运营的首条地铁线路，为当地民众的绿色出行提供了新选择。根据胡志明市政府发布的绿色公共交通工具发展路线意见书，该市计划协调13.8万亿越南盾（1元人民币约合3527越南盾）资金用于建设绿色公交网络。自2025年起，该市新开通的公交线路100%使用绿色能源车，到2030年全市公交车将全部实现电气化。

　　胡志明市目前共有公交线路138条、公交车2209辆，其中电动和天然气燃料公交车有546辆。该市自2022年3月开通市内首条电动公交线路至今，已发展出多条绿色公交线路，覆盖主要商业街区、车站、机场等。根据胡志明市中心城区街巷狭窄等特点，该市还推出可乘坐8人的迷你电动巴士。胡志明市交通运输厅副厅长武庆雄表示，迷你电动巴士在旅游旺季时，运送游客穿梭于各大景点，在满足游客个性化出行需求的同时，减少汽车尾气等对景区的污染。

　　绿色公交方便快捷，颇受市民欢迎。胡志明市大学生阮氏姮几乎每天都乘坐电动公交车出行。她向本报记者表示，“电动公交车设计更加人性化，行驶平稳、低噪声、票价合理，学生可以享受半价优惠，老年人、残疾人等群体还可免票。”

　　除了胡志明市，近年来，包括首都河内在内的越南部分城市也积极试点发展绿色交通，并取得一定成效。早在2022年7月，越南政府就批准了绿色能源转换、减少交通运输行业碳排放、发展绿色交通的行动计划。其中，促进交通工具电气化和绿色化成为该行动计划的5大重点领域之一。为吸引更多企业参与建设绿色能源汽车基础设施网络，越南试点开展专项信贷优惠等多项举措。根据胡志明市相关计划，将对绿色公共交通项目的信贷支持额度提升至总投资额的85%，对布局充电桩/站项目的信贷支持额度上限提升至总投资额的70%。在整个还贷周期内，线路运营单位还可享受3%的优惠贷款利率。

　　越南还重视激发公共交通系统的内生动力，通过开发绿色旅游专线、旅游包车等业务，增加企业收益。例如，河内市客运企业于2021年12月开通了首条电动公交线路，此后还陆续推出旅游专线、出租专车等业务。目前，河内电动汽车业务已累计服务国内外游客近700万人次，营收超过1500亿越南盾，纳税423亿越南盾。

　　越南交通运输部表示，将研究继续扩大绿色能源汽车税费减免范围和种类，加快电动汽车基础设施网络布设，加强国际合作开展电池技术研发，逐步减少运输系统碳与甲烷排放，实现国家的能源转型发展规划。

　　（本报河内电）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月01日 16 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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