打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

重拾“美国优先”，让大西洋彼岸弥漫着不安情绪——

欧洲战略自主呼声日益高涨（国际视点）

本报记者  刘仲华  郭梓云
2025年04月01日06:02 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　美国新政府上台以来，欧洲和美国在外交、经济、军事等领域的分歧加剧，裂痕扩大。欧洲要求重新审视跨大西洋关系、摆脱对美依赖、加强欧洲战略自主的呼声日益高涨。分析人士认为，当前美国释放出的强烈单边主义信号，让大西洋彼岸的欧洲弥漫着不安情绪，欧洲内部试图寻求战略自主的动向加强。未来几年，欧美在贸易、国防开支、应对气候变化等方面的分歧可能进一步加剧，跨大西洋伙伴关系将面临更多问题与挑战。

　　裂痕扩大：欧美疏离感迅速加深

　　欧美裂痕由来已久。今年1月美国新政府上台后，重拾“美国优先”政策，日积月累的分歧演变为对欧盟的敌意。美国方面不断批评甚至否定欧盟的存在，认为多年来欧盟在贸易关系上“占美国的便宜”“欧盟的成立就是为了搞垮美国”。在诸多国际议题上，美国也展现出与欧洲不同的立场：宣布退出旨在应对气候变化的《巴黎协定》和世界卫生组织、联合国人权理事会等机构，凸显与欧洲盟友在处理国际事务上的不同理念，遭到欧洲舆论猛烈抨击。

　　今年2月，在第六十一届慕尼黑安全会议上，美国副总统万斯就欧洲民主、移民等问题公开批评欧洲，声称欧洲当前面临的最大威胁来自其内部。他用多个案例抨击欧洲对“政治表达”进行打压，指责欧洲背离了“言论自由”等基本价值观，甚至认为当前欧洲价值观不值得美国捍卫。就连美国最亲密的欧洲盟友英国也遭到他的批评。

　　价值观裂痕让维系跨大西洋关系的基础发生动摇，欧洲与美国的疏离感迅速加深。欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯表示，万斯此举明显是“试图挑起与欧洲的争端”。英国前驻美国大使戴维·曼宁表示，英美特殊关系正在发生根本性变化，价值观和政策上的分歧正在将两国分开。德国总统施泰因迈尔在慕安会上表示，美国新一届政府的世界观与欧洲存在显著差异，他们对既有规则、伙伴关系以及长期建立的信任缺乏尊重，“我们无法改变这一点，只能接受，然后面对”。

　　美国领导人还多次表达要夺取丹麦自治领地格陵兰岛控制权，并宣称不会排除通过“军事或经济胁迫”手段，让丹麦和欧洲感到震惊。丹麦表示格陵兰岛是“非卖品”，反对美国强买强卖。法国外长巴罗表示，美国领导人就格陵兰岛发表的言论，暴露了世界面临的强权政治威胁。格陵兰岛属于欧盟领土，欧盟绝不会放任其他国家侵犯其主权。欧盟军事委员会主席罗伯特·布里格表示，欧洲和美国一样在格陵兰岛存在利益，未来欧盟应考虑派驻军队。

　　面对美国的咄咄逼人，加强欧洲战略自主的呼声此起彼伏。法国总统马克龙、德国总理朔尔茨等多次强调“欧洲需要增强战略自主”。德国候任总理默茨表示，在美国逐渐退出，甚至可能完全退出欧洲的情况下，要将自身安全的责任掌握在自己手中。美国历史学家蒂莫西·斯奈德如此解读当前的欧美分歧：“2025年的问题不在于美国怎么想，而在于欧洲怎么做。”德国智库科学政治基金会的学者萨沙·洛曼表示，一旦美国不再是“天然的伙伴和盟友”，欧洲和德国就应该“明确自己的利益，确保自己有能力采取行动并塑造世界”。

　　关税威胁：欧洲国家谋求团结应对

　　3月12日，美国对进口钢铁和铝全面征收的25%关税正式生效。3月26日，美国白宫发布行政令，宣布对进口汽车征收25%关税，相关措施将于4月2日生效。由于欧盟是美国的第三大钢铁供应方，该关税政策使欧盟钢铁出口面临严重损失。欧洲钢铁工业联盟主席亨里克·亚当表示，在美国关税政策冲击下，欧盟每年可能损失高达370万吨的对美钢铁出口。欧盟委员会主席冯德莱恩表示：“关税正在扰乱供应链，给经济带来不确定性，就业受到威胁，物价将会上涨。欧盟必须采取措施，保护消费者和企业。”

　　多年来，随着美国单边主义和贸易保护主义抬头，欧美经贸争端时隐时现，如20世纪70年代欧美农产品争端，20世纪90年代欧美公共采购领域贸易战，21世纪初欧美钢铁贸易战等。2022年，美国推出带有强烈保护主义色彩的《通胀削减法案》，通过大规模补贴政策吸引众多欧洲企业赴美投资，引发欧洲多国强烈不满。而本轮美国的关税措施，让本就低迷的欧洲经济倍感压力，很多欧洲企业面临多重困境。据德国经济研究所计算，如果美国关税提高到20%，而欧盟也征收20%的报复性关税，到2028年本届美国政府任期将要结束时，德国的国内生产总值将面临超1800亿欧元损失。

　　欧洲经济界普遍认为，贸易战没有赢家。美国关税将导致欧盟钢铁和铝行业的成本上升，削弱其在全球市场的竞争力。此外，欧盟对美国商品的报复性关税，将进一步加剧贸易紧张局势，推高通胀率。德国基尔世界经济研究所的报告指出，作为工业中心，德国是美国关税政策的主要受害者，“美国已经明确表示：欧洲未来必须照顾好自己的安全”。德国伊福经济研究所所长克莱门斯·菲斯特呼吁降低美国带来的风险，“德国必须与欧洲伙伴密切合作，坚决减少对美国的依赖”。

　　从欧洲经济界到政界，摆脱对美国依赖的声音更加响亮。马克龙表示：“当我们在贸易问题上受到攻击时，欧洲必须赢得尊重并作出回应。”丹麦首相梅特·弗雷泽里克森呼吁欧洲应“集体有力应对”美国关税战。芬兰总理彼得里·奥尔波表示，欧盟已经为可能爆发的贸易战做好了准备。

　　摆脱依赖：提出“重新武装欧洲”计划

　　日前，欧盟特别峰会在比利时布鲁塞尔举行。会议的成果公报显示，欧洲理事会同意冯德莱恩于3月4日提出的“重新武装欧洲”计划。该计划拟调动8000亿欧元，打造“一个安全而有韧性的欧洲”。冯德莱恩称，该计划既为应对乌克兰危机的“燃眉之急”，也旨在提升欧洲战略自主性，以“结束对美国的过度依赖”。

　　2022年爆发的乌克兰危机，凸显了欧洲在防务领域的短板。美国新政府上台后，“北约过时论”重现，对乌克兰军援摇摆不定，加剧了欧洲安全焦虑。美国还屡次要求欧洲国家大幅增加军费，减少美国在欧洲安全防务上的资源投入，甚至拒绝参与欧洲盟友的军事演习。美国国防部长赫格塞思近日表示，美国不会再容忍与盟友之间不平衡的关系。

　　面对美国安全政策的不确定性，欧洲领导人开始重新评估对美国防务的依赖，强调防务自主。冯德莱恩3月11日在欧洲议会全会上发表演讲，呼吁欧洲国家大幅增加国防开支，放弃对美国的幻想。她说，欧洲不能无限期地依赖美国的全面保护，欧洲需要为自己的国防承担起更多责任。她强调，欧洲大幅增加国防开支已经刻不容缓，“这不是循序渐进的过程，而是需要迎难而上的勇气”。德国、波兰等国领导人呼吁大幅提高国防预算，推动军工产业升级。

　　虽然当前欧洲战略自主已从“政治口号”转向“有限行动”，但分析认为，短期内欧洲防务仍难以摆脱对美依赖。欧美军工产业差距是欧洲实现防务自主的“硬伤”。长期以来，欧盟国家军工产业体系严重依赖美国，国防采购资金大多流向了美国。斯德哥尔摩和平研究所近日发布的报告显示，2020年至2024年期间，美国对欧洲的武器出货量环比增长了233%。欧洲实现防务自主还存在军队训练、侦察通信等软件方面的不足。欧洲智库布鲁盖尔研究所的报告认为，如果美国退出北约，欧洲除了需补足武装力量外，还须具有侦察、通信和指挥能力，这对于大型和复杂的军事行动来说不可或缺，需要欧洲花费数千亿欧元和多年时间才能建立起来。

　　德国政治学者内勒·法比安认为，美国政府对欧政策是欧洲实现战略自主的“好机会”。她表示，战略自主的概念已在欧盟讨论中占据一席之地，而“美国优先”的政策促使欧盟加快实施这一目标。通过坚持战略自主和维护全球影响力，欧盟可以确保自己在世界舞台上成为一个强大而有韧性的角色。

　　分析人士同时指出，近年来，欧盟内部反一体化的极右翼民粹主义影响力持续增强，对欧洲一体化及战略自主建设形成了强大牵制力。而欧盟27个成员国对战略自主远未形成共识。未来即使欧盟形成共识且有意愿推进战略自主，但面临经济下行、财政拮据等现实困境，很难拿出足够的资金进行必要的投资。欧洲要想实现战略自主，还有很长的路要走。

　　（本报柏林3月31日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月01日 16 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部