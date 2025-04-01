徐飞洪

中国接任上海合作组织轮值主席国，上海合作组织再次开启“中国时间”。百年变局背景下，国际社会对中国引领上海合作组织开启合作新篇章，促进发展中国家联合自强，凝聚全球治理的“上合力量”充满期待。

秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，上海合作组织超越了冷战思维、零和博弈、文明冲突等旧观念，翻开了国际关系崭新的一页。上海合作组织经过24年发展，已从6个成员国扩大为由26个国家组成的“上合大家庭”，构建起世界上幅员最广、人口最多的区域合作组织，充分表明上海合作组织的成立和发展顺应时代潮流，体现了维护和平、共谋发展的人心所向。

作为上海合作组织创始成员国之一，中国积极为上海合作组织行稳致远提出方案、引领行动。习近平主席高度重视上海合作组织发展，2013年以来出席历次上海合作组织峰会，提出构建上海合作组织命运共同体，建设上海合作组织团结互信、和平安宁、繁荣发展、睦邻友好、公平正义“五个共同家园”等一系列重要倡议主张，有力引领组织发展。中国在安全、经贸、人文等领域提供诸多惠及各方的公共产品，为提升区域合作水平贡献力量。中方此次担任上海合作组织轮值主席国，着眼各方共同期待，努力推动上海合作组织进入更加团结、更重协作、更富活力、更有作为的高质量发展新阶段。

担任主席国期间，中国以“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”为口号，以“行动”为关键词，向国际社会传递出上海合作组织不是“清谈馆”、要做“行动派”的明确信号。中方已全面启动主席国工作，将在上海合作组织框架内举办100多项会议和活动，以务实高效的行动促进上海合作组织国家间的“硬联通”“软联通”“心联通”，为本地区及世界人民带来实实在在的福祉。

今年是中国和印度建交75周年。中印同为发展中大国、新兴经济体代表和“全球南方”重要国家，都奉行不结盟的外交政策，坚持多边主义，支持国际关系民主化，在上海合作组织框架内保持着良好协作。2024年10月，习近平主席在俄罗斯喀山会见印度总理莫迪，双方同意从战略高度和长远角度看待和处理中印关系，在多边场合加强沟通和合作，维护发展中国家共同利益。莫迪总理表示，印方愿全力支持中方担任上海合作组织轮值主席国工作。近年来，中方鼓励印度发挥自身优势，推动上海合作组织数字化、创新创业、传统医学等领域合作取得新成果。印度学界和青年代表应邀参加中方举办的上海合作组织人文交流活动，有力促进了成员国民心相通。中印友好合作，不仅可以造福两国28亿多人民，也将助力上海合作组织实现更大发展。

大道不孤，众行致远。中方期待同包括印度在内的所有上海合作组织成员国一道，弘扬“上海精神”，为持久和平凝聚更大合力，为普遍安全创造有利环境，为共同发展注入更强信心，为文明互鉴提供重要动力，为推动构建人类命运共同体持续贡献“上合力量”。

（作者为中国驻印度大使）

《 人民日报 》（ 2025年04月01日 03 版）

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