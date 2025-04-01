中方救援力量已救出6名幸存者

中国首批救灾物资运抵仰光

本报记者 谢佳君

3月31日，中国向缅甸提供的首批紧急人道主义救灾物资运抵仰光国际机场。

本报记者 谢佳君摄

中方救援队在缅甸曼德勒开展救援。

中国公羊救援队供图

正值暑季的缅甸仰光酷热难耐。

当地时间3月31日12时许，仰光国际机场停机坪上，中国政府向缅甸提供的首批紧急人道主义救灾物资刚刚运抵，工人们正紧张有序地从机舱卸载。这批物资主要包括1200顶帐篷、8000条毛毯和4万余个急救包，以包机方式运抵仰光。后续物资也正在紧锣密鼓筹备中，将很快运抵缅甸。

从救灾物资雪中送炭，到救援力量星夜驰援，缅甸遭受强烈地震灾害后，中国政府和人民迅速响应，诠释了中缅命运共同体的深刻内涵。外交部发言人郭嘉昆3月31日表示，中方将发扬中缅胞波情谊，与缅方共克时艰、共渡难关。

据记者了解，除中国政府首批紧急人道主义救灾物资外，云南省提供的500万元人民币物资援助正陆续抵达；云南德宏傣族景颇族自治州提供的价值110万元人民币的帐篷、药品、折叠床、棉被、方便面等救灾物资已运往灾区；中国红十字会向缅甸捐赠20万美元，并提供了300顶帐篷、2000床毛巾被、600张折叠床和可以满足2000个受灾家庭使用的赈济家庭包等紧急物资；中国乡村发展基金会已在曼德勒和内比都为1000户受灾民众发放了水、干粮、帐篷、蚊帐、方便面等生活物资。中缅边境各口岸迅速启动震后应急通关机制，开辟“绿色通道”。在缅中资企业商会和地方商会已筹集10亿缅币（1元人民币约合288元缅币）现金、15亿缅币物资。接下来，中方还将视缅方需要继续提供援助。

在救援方面，中方已派出中国救援队、由中国军队参与组派的中国国际救援队、云南救援医疗队、香港特区政府救援队四支官方救援队。其中，云南救援医疗队是首支抵缅的国际救援队，中国救援队、中国国际救援队都是获得联合国认证的国际重型救援队。中国红十字国际救援队和云南、湖南、浙江、上海、福建等地的十余支民间救援力量也已抵达缅甸。目前，已有约400名中国地震专家，救援、医护人员在缅各地参与抗震救灾。截至当地时间3月31日8时，来自中方的救援力量已在缅甸救出6名幸存者。

据介绍，在缅的中国企业、商协会、中国志愿者也积极参与到救援当中，为救援队提供物资支持、车辆调配、燃油供应、翻译、沟通协调等帮助。基于DeepSeek紧急开发的中缅英互译系统，提供应急中缅用语协助救援。还有许多遍布全球的中国志愿者自发帮助收集求救信息，连夜赶制中缅英三语的缅甸灾情动态地图，目前该地图已有超100个标注点，为救援力量提供救援信息参考。

从自云南边境连夜赶赴灾区的卡车司机，到在废墟中不眠不休的中国救援专家，无数个体用行动证明，中缅胞波情谊不是简单空泛的话语，而是风雨来临时紧握的双手，是余震未消时并肩的身影。“地震撕裂了大地，但不能切断中缅胞波情谊，无法动摇我们命运与共、守望相助的理念与信心。”中国驻缅甸大使马珈表示，“中国驰援缅甸的速度、力度与温度，诠释了中缅深厚的胞波情谊。这是中国作为大国的道义与担当，也是构建人类命运共同体的生动实践。”

（本报仰光3月31日电）

《 人民日报 》（ 2025年04月01日 03 版）

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