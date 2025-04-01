国际人士积极评价中国扩内需促消费政策——

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》（以下简称《方案》），部署8方面30项重点任务，受到国际舆论广泛关注。接受本报记者采访的国际人士表示，中国采取一系列行动和举措提振国内消费，彰显推动经济结构优化升级、实现高质量发展的决心。中国国内消费潜力不断释放，将推动中国经济高质量发展取得更大成效，为各国共享中国市场带来更多机遇。

“提升外界对中国经济发展的信心”

去年以来，中国一系列扩内需促消费政策发力显效。《方案》按照以增收减负提升消费能力、以高质量供给创造有效需求、以优化消费环境增强消费意愿的政策思路提出一系列举措，着眼进一步扩大消费需求、提升消费能力，更好发挥消费在畅通国民经济循环、拉动经济增长中的积极作用。

“中国的总体消费水平具有很大的提升潜力。中国政府采取举措提振消费，将有力带动中国进一步扩大内需，为经济高质量发展注入动力。”日本帝京大学教授露口洋介特别关注到《方案》中提出服务消费提质惠民行动。他认为，服务业吸纳就业能力较强。推动服务消费发展，将促进服务业更加丰富多元，创造更多就业机会，有效提升居民收入，进而扩大消费，实现良性循环。

阿联酋红木房地产公司创始人艾哈迈德·赛达利长期关注中国市场，他表示，中国部署“城乡居民增收促进行动”“服务消费提质惠民行动”“消费品质提升行动”等具有积极意义。“相关举措立足长远，将助力中国经济增长模式向创新驱动型和消费驱动型转变，进一步提升外界对中国经济发展的信心。”

德意志银行近期发布报告显示，中国政府提振家庭消费信心和促进国内消费行动的效果正不断显现。德意志银行（中国）有限公司首席运营官欧雷表示，消费将成为今年中国经济增长的重要驱动力，在推动中国经济转型过程中发挥关键作用。随着一系列举措落地实施，中国消费潜力将进一步得到释放。

“《方案》的出台和实施将进一步推动内需成为拉动中国经济增长的重要引擎。”西班牙IE大学国际政治经济学教授米格尔·奥特罗表示，中国经济增长模式正在向消费驱动型转变，《方案》通过提升消费能力、优化消费环境等举措进一步扩大国内需求、挖掘消费潜力，释放出了积极信号。

“为中国经济高质量增长注入动力”

《方案》聚焦“新”字，对于文体旅游消费、入境消费、冰雪消费、“人工智能+消费”，以及低空消费等消费市场上的新增长点，提出了一系列政策措施。

“《方案》体现出中国居民消费进入新发展阶段。”泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏表示，通过服务消费提质惠民、大宗消费更新升级、消费品质提升等行动，中国消费将从商品消费为主向商品和服务消费并重转变，从生存型消费向发展型消费升级，从消费种类相对单一走向多元化消费，从追求实用需求满足上升到精神情感多重需求满足，这将促进中国民众消费不断升级，增强幸福感。

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃表示，自去年中国实施消费品以旧换新政策以来，手机、平板电脑等产品消费热潮持续涌现，消费者踊跃换购新能源汽车、扫地机器人、智能门锁等更加绿色化、智能化、数字化的产品，这体现了中国消费者日益个性化、多样化、品质化的需求。“消费是拉动经济增长的重要推动力。中国政府制定一系列提振消费举措，不断增加优质供给，优化消费体验，改善消费环境，不仅将激发消费市场的活力，也将带动产业转型升级、助推经济发展。”蒙亚埃说。

“《方案》符合中国以人民为中心的发展理念，将有力推动城乡基础设施和服务的提升，更好改善城乡居民生活水平。”伊拉克—中国商会会长海德尔·鲁拜伊表示，“中国注重以创新驱动高质量发展，《方案》提出‘互联网+医疗’等服务消费，将有助于培育新的消费业态和模式，为中国经济高质量增长注入动力。”

埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米表示，当前全球经济面临挑战，中国推出提振消费举措，对中国和全球经济都具有重要意义。随着新技术新产品研发与应用推广，中国消费市场新业态、新模式、新场景加速涌现，创造了大量新的用户群体。新型消费的培育和发展能够激发企业创新活力，推动云计算、人工智能等技术在消费领域的广泛应用，加速传统产业的数字化转型。

“为跨国公司投资中国提供更加广阔的舞台”

中国已连续10余年稳居全球第二大商品消费市场和最大网络零售市场，居民消费需求和结构不断升级，服务性消费支出占比持续提高，新的市场空间不断拓展。《方案》提出稳步推进服务业扩大开放，推动医疗健康、文化娱乐等优质生活性服务进口，继续与世界分享中国发展红利。

巴西外贸商会联合会主席阿代尔·卡尔内罗表示，《方案》将进一步提振各国对华出口贸易，为各国共享中国市场红利带来更多机遇。稳步推进服务业扩大开放等举措将鼓励更多国家对华出口医疗、教育等服务，惠及相关国家和企业。“我们对相关举措表示欢迎，这将进一步加强中国与其他国家的商业交流。巴西外贸商会联合会也将以此为契机进一步扩大同中国在服务贸易领域的合作。”卡尔内罗说。

沙特阿拉伯记者穆巴拉克·萨欧德表示，作为世界第二大经济体，中国提振消费的行动举措吸引世界各方关注。中国已经成为全球创新的重要集聚地，中国推动消费提质升级的举措将对世界经济发展产生积极影响。

“包括西班牙在内的许多欧洲国家在旅游服务领域等都拥有丰富的经验。”奥特罗表示，中国消费者对休闲娱乐、体育运动和美食等领域消费需求不断提升，欧洲国家及企业在这些方面能够提供优质服务。中国政府稳步推进服务业扩大开放将为双方创造更多合作机遇。

亚太经合组织工商咨询理事会墨西哥候任代表阿古斯丁·加西亚表示，《方案》提出的各项举措将提振中国国内消费市场，促进技术创新，造福消费者，提升中国民众的生活质量。随着中国消费潜力不断被挖掘，也将给外国企业创造更多投资机会和发展机遇。“近年来，中国不断扩大高水平对外开放，与世界各国企业共享发展红利，为跨国公司投资中国提供更加广阔的舞台。”加西亚说。

（本报北京、东京、迪拜、柏林、马德里、约翰内斯堡、开罗、里约热内卢、曼谷、墨西哥城3月31日电 记者姜波、朱玥颖、管克江、刘赫、颜欢、戴楷然、沈小晓、时元皓、张矜若、谢佳宁，本报中东中心分社伊纳斯·易卜拉欣、杰勒德·阿勒费尔参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年04月01日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)