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遇见这群中国医生，坦桑小伙从绝望中挣脱

2025年04月01日04:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　中国第34批援桑给巴尔医疗队队长陈炜（左）与纳兹莫加医院心胸外科医生拉希德·哈桑·阿里（右）共同为患结核病青年赛义夫·哈桑·姆巴鲁克诊疗。
　　赫尔曼·埃马纽埃尔摄（新华社发）

　　“在世界防治结核病日，我要和全世界（已经痊愈）的人一同欢呼！”在坦桑尼亚桑给巴尔，25岁的赛义夫·哈桑·姆巴鲁克日前对记者说。他的笑容中满是轻松，而这份轻松来之不易。

　　就在5个月前，姆巴鲁克被确诊为耐药性肺结核，病情严重。幸好，中国第34批援桑给巴尔医疗队的及时介入为他带来了转机。

　　“那时我持续咳嗽、头痛，一直以为是普通感冒。”姆巴鲁克回忆道。起初，当地卫生中心诊断他患了肺炎，但连续数周的治疗毫无起色。反复病痛和未知的恐惧让他陷入绝望，直到朋友建议他前往纳兹莫加医院寻求中国医生的帮助。

　　“他们的诊断结果是耐药性肺结核，我被立刻安排住院治疗。”姆巴鲁克说。在中国医生的精心照料下，他接受了系统的治疗，病情明显好转。

　　如今的姆巴鲁克精神饱满，早已恢复生活能力。他还常常鼓励身边人重视肺结核的早期症状：“别害怕，结核病是可以治愈的，只要尽早就医、坚持用药。”

　　纳兹莫加医院心胸外科医生拉希德·哈桑·阿里介绍，桑给巴尔结核病患者众多，从儿童到老人都有，但由于偏远地区缺乏专业人员与诊断设备，不少患者等到确诊时病情已相当严重。

　　“好在中国医疗队帮助我们填补了空白。”阿里说。他曾在中国黑龙江佳木斯大学接受专业培训3年，如今与中国医生密切合作，开展结核病诊疗、技术培训等工作。

　　“以往我们连支气管镜都没有，是中国医生带来了第一台，并教我们如何进行呼吸道疾病内窥检查。”阿里说。

　　中国第34批援桑给巴尔医疗队队长陈炜说，坦桑尼亚是全球结核病高负担国家之一。近年来，政府和国际组织在结核病防控领域投入了大量资源，但早期发现率仍然较低。

　　“有些偏远地区的患者由于医疗资源匮乏无法及时确诊，导致病情恶化。”陈炜说，“不规范使用抗生素也导致耐药性结核病增加，进一步加大了治疗难度和成本。”

　　为此，中国医疗队在提供临床支持的同时，还引入了肺穿刺活检等先进设备与技术，提升了结核病的检出率与诊断精准度。与此同时，他们还定期为当地医护人员开展专业培训，提升整体医疗水平。

　　“我们不仅在医院诊治患者，还走进社区开展义诊和健康宣传，帮助公众提高防病意识。”陈炜说，“中国与坦桑尼亚在结核病防治方面的合作，是技术层面的援助，更是理念与责任的传承。”

　　据世界卫生组织《2024年全球结核病报告》数据，坦桑尼亚的结核病发病率从2015年的每10万人306例下降至2023年的183例，降幅达40%，结核病相关死亡人数也从2015年的5.8万人降至2023年的1.84万人，下降了68%。

　　今年的世界防治结核病日以“是的！我们可以终结结核病流行：承诺、投入、行动”为主题。世卫组织呼吁各国政府加强卫生体系建设，特别是在农村和偏远地区扩大结核病服务的可及性，强化筛查、诊断、治疗和营养及心理支持，关注弱势群体，携手终结结核病流行。

　　（据新华社电  记者华洪立）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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