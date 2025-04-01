在美国总统特朗普每天都在宣扬美国在国际贸易中被其他国家“占便宜”之际，世贸组织总干事伊维拉近日发表《美国是贸易大赢家》一文，以详实的数据和分析，揭示了一个被美方刻意掩盖的真相：美国不仅是全球贸易体系的受益者，更在服务贸易领域占据绝对优势。美国“贸易吃亏论”根本站不住脚。

美国政府挥舞关税大棒，其理由是“美国长期存在货物贸易逆差”。然而，这一逻辑却选择性地忽视了美国在服务贸易中的压倒性优势。伊维拉提供的数据显示，2023年美国服务出口额突破1万亿美元，占全球服务贸易总额的13%；美国与大多数主要经济体都有服务贸易顺差，2024年顺差总额近3000亿美元。更值得关注的是，美国在高附加值服务领域近乎垄断：知识产权使用费年收入逾1440亿美元，远超其他国家；金融、法律、科技等专业服务出口持续扩大，支撑起410万个高薪岗位，平均时薪较制造业高出25%。若仅以货物贸易逆差断言“美国吃亏”，无异于以管窥天。

事实上，美国货物贸易逆差的形成与其自身政策密切相关。为维持科技霸权，美国长期对半导体、航空航天等高科技产品出口实施严格管制。这种“自我设限”实质上抑制了美国科技产品的比较优势，损失了大量市场份额。美国纽约联邦储备银行报告指出，一系列出口管制措施对美国企业造成了负面影响，数年来令相关企业损失市值高达1300亿美元。美国卡内基国际和平研究院一份报告指出，如果美将对华出口管制程度调整到对法国的水平，美对华贸易逆差可缩减1/3。当美国政客抱怨“制造业外流”时，却对本国扼杀潜在出口能力的政策避而不谈，其“吃亏论”只是美国政策的自我实现。

与传统制造业依赖廉价劳动力或资源禀赋不同，服务贸易的核心竞争力在于知识资本与创新能力。美国律师事务所为欧洲企业提供跨境并购咨询，硅谷科技公司向全球输出数字化服务，好莱坞文化产品占据各国流媒体榜单——这些“隐形出口”无需集装箱运输，却创造了远超实体商品的附加值。世贸组织经济学家预测，到2040年，数字化将使服务业在世界贸易总额中的份额增至37.2%。数字化服务已成为全球贸易中增长最快的领域，其价值在2005年至2023年间增长了4倍，达到4.25万亿美元。美国占这些出口的15%以上。这种以智力资本驱动的贸易模式，恰恰是美国经济优势的集中体现。

贸易不是零和游戏，而是基于比较优势的共赢分工。若无海外市场对金融、科技服务的需求，何来纽约律所与硅谷巨头的全球扩张和天价回报？美国服务贸易的发展，恰恰印证了全球化分工的特点。这一市场经济规律与美国政府“以关税重塑产业链”的单边主义形成鲜明对比：前者通过市场机制发挥比较优势，提升资源配置效率，后者则以政治干预制造摩擦，谋求本国单边利益。伊维拉指出，美国的贸易政策逻辑应同时考虑到自身在可交易服务领域所取得的成功。

在全球经济被笼罩在美国单边加征关税的阴影之时，伊维拉以世贸组织掌门人的身份，用数据论证了美国所谓“吃亏论”远非事实。美国在服务贸易中的绝对优势，制造业岗位中半数依赖服务业的现状，以及数字化浪潮下的增长前景，足以证明美国是“贸易大赢家”。美国的关税战，本质是对经济规律的无视，更是对自身优势的滥用。真正的战略清醒，应是摒弃零和思维，在巩固自身比较优势的同时，以合作而非对抗推动全球价值链升级，共同做大国际贸易的蛋糕。

（据新华社电）

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