中外专家学者在第二届武夷论坛上热议——

本报记者 李嘉宝

第二届武夷论坛现场。

主办方供图

春日里的武夷山，满目翠绿，生机盎然。近日，来自中国、韩国、马来西亚、英国、美国等国的百余位专家学者再聚武夷山，参加在福建省南平市举办的第二届武夷论坛。本次论坛以“文明互鉴与现代化发展：中国特色社会主义的世界意义”为主题。中外人士围绕“两个结合”重要论述，在交流中碰撞思想、凝聚共识，共话文明交流互鉴与现代化发展之道。

“两个结合”指引，中华文明彰显强大生命力

党的十八大以来，习近平总书记创造性提出并阐述“坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”。与会人士认为，在“两个结合”指引下，源远流长的中华文明日益彰显出跨越时空的强大生命力、创造力、凝聚力、影响力。

福建省人民政府副省长江尔雄表示，福建是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要孕育地和实践地。福建始终牢记嘱托、感恩奋进，坚持“两个结合”，发挥独特优势，全力打造高品质文化建设的省域样板、彰显中华文化魅力的闪亮窗口，全面展现新时代八闽文化的气韵和风采。

中国人民大学党委书记张东刚表示，推动中华优秀传统文化的国际传播，提升中华文化影响力，坚持“两个结合”是必由之路。召开此次论坛、深入领悟“两个结合”，是文明基因与创新机理的共融、文化守正与时代创新的共进，更是学术探源与实践发展的共振。期待论坛以宏阔的视野、创新的思维阐发中华文明思想精髓，解码中华文明基因，锻造两岸文化纽带，搭建文明互鉴之桥。

中国人民大学校长林尚立表示，中国人民大学愿与各位一道，以海纳百川的胸襟把握历史前进的逻辑，以兼收并蓄的格局融汇文明发展的脉络，以美美与共的视野构筑文明对话的经纬，在坚持“两个结合”中重视文明传承和创新、加强国际人文交流合作、弘扬全人类共同价值，为全面推进现代化建设注入文明力量。

南平市委书记袁超洪表示，期待以此次论坛为纽带，借助各位专家学者之智，加力研学、加深交流、加强合作，在学思践悟“两个结合”中坚定文化自信、延续文化基因、展现文化魅力。

越南胡志明国家政治学院副院长、教授黎文利指出，中国共产党提出的“两个结合”体现了对马克思主义中国化、时代化的深刻认识。

中山大学国际翻译学院副教授琳达·玛塔尔以《“两个结合”与中国新时代全面深化改革》为题发言，指出中国实行改革的成功建立在对中国国情的充分了解和尊重的基础上，中国深化改革的举措将为解决全球问题提供新思路。

现代化之问，中国答卷启迪世界

本届论坛期间，中国式现代化成为各方热议的重要议题。多位专家学者表示，期待中国式现代化为完善全球治理体系贡献更多智慧。

中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院院长秦宣指出，中国特色社会主义向世界展示了社会主义的强大生机活力，并不断开辟发展新境界，拓展了发展中国家走向现代化的途径。“中国式现代化的实践也表明，只有创新才能发展进步，我们必须在创新和变革中寻找新的出路，以理论创新和实践创新回答‘现代化之问’。”

津巴布韦执政党（津民盟）契特波思想政治学院院长伊斯梅尔·马达表示，感谢中国共产党分享中国的发展经验。借鉴中国经验，津巴布韦进行内部改革，并制定了应对地缘政治环境变化的新发展策略。他呼吁中非在追求现代化的道路上继续加强合作，共同应对风险挑战，推动非洲经济独立和可持续发展。

澳大利亚蒙纳士大学哲学院高级研究员塔玛拉·普罗西克认为，中国辩证法带有对立统一的理论特征，强调相互的主体性，更倾向于追求统一的、合作的、平衡的、协调的关系。当前世界相互依存关系日益加深，中国包容性的辩证法思想更具借鉴意义。

在福布斯中国集团董事总经理符锦看来，“中国之治”以文化自信为根基，文化自信是国家治理成功的关键。坚定文化自信、推动文化繁荣对中国式现代化至关重要。

“长期以来，许多人将现代化等同于西方化，但中国式现代化打破了这一固有思维。”马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦认为，中国探索出了一条既扎根于五千年文明，又契合自身国情、历史文化和发展需求的独特道路。中国式现代化不仅关注经济建设，还兼顾社会公平、生态保护和可持续发展，为全球发展中国家提供了宝贵的借鉴。

交流互鉴，推动文明对话更活跃

“人文学科通过深入研究‘他者’文化，可以增进理解和尊重，推广‘酷中国’是打破西方社会对中国偏见的关键。”英国牛津大学圣安学院荣休教授、北京大学历史学系客座讲席教授罗伯特·恰德以“现代西方对中国的认知——酷中国”为主题，分享了他对中国形象的观察。

他表示，西方年轻一代对中国的态度更为开放，汉学家应跳出学术象牙塔，通过通俗书籍、影视、游戏等非传统渠道，将中国千年文明中的智慧与故事翻译给大众，消除刻板印象，并不断加强中西学术互动，扩大中华文明的影响力。

“我们应当从中国古典思想中寻求现代文明转型的新路径。”韩国延世大学名誉教授白永瑞认为，一是将中国哲学融入日常生活，打破固化的自我认知，重塑个人与世界的互动；二是推动中国新儒学与制度创新结合，探索传统文化如何更好推动改革发展。为了实现传统与现代的共生，需要各国文明加强交流互鉴。

数智时代，如何推动中华传统文化的传承与传播？如何让中华传统文化更好走向世界？多位学者贡献真知灼见。

“武夷山上有仙灵，山下寒流曲曲清。欲识个中奇绝处，棹歌闲听两三声。”置身武夷山，中央民族大学教授蒙曼借用南宋时期思想家朱熹的诗作表示，中华优秀传统文化要以受众易于接受的方式传播，让更多人都可“闲听两三声”。

“我们要用全世界都听得懂的话，不要只停留在自己的话语体系里。”南开大学周恩来政府管理学院教授黄清贤认为，中国要发挥科技的“穿透力”，运用好它，让世界了解中国、爱中国。

中国美术家协会主席范迪安认为，数字技术为全球的文化交流提供了许多新路径。“我们要做的是找到共同话题，这样才能引起国内外的相互关注”。

北京师范大学艺术与传媒学院院长肖向荣认为，传承和弘扬好中华优秀传统文化需要“向内走”，扎根中华文明五千多年的历史长河，找寻创作源泉；也要“向外看”，与不同文明交流互鉴，做集大成者。

新闻链接

武夷论坛是由中国人民大学与福建省南平市合作创办的国际学术论坛品牌，旨在整体研究阐释中华五千年文明与中国特色社会主义的系统关联，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。2024年，首届武夷论坛成功举办，百余位中外学者走进朱熹园，问道文明与时代。武夷论坛已经成为中外文明对话的重要平台。

第二届武夷论坛由中国人民大学、中共南平市委、南平市人民政府、武夷学院联合主办；国际文化交流学术联盟、厦门大学、福州大学、暨南大学、尼山中华优秀传统文化联合研究生院协办。

(责编：袁勃、赵欣悦)