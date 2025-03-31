王燕国

中国网/中国发展门户网讯 在百年变局加速演进的当下，中国始终以开放包容的姿态拥抱世界，为全球工商界提供了广阔的合作舞台。

中国正成为世界发展的中心

当前，全球经济格局深刻调整，中国以高质量发展的确定性对冲外部环境的不确定性。从“读懂中国”国际会议的持续举办，到“一带一路”倡议的深化推进，中国始终以和平发展为底色，以开放创新为动力，为世界经济注入稳定性。2024年“亚太贸易协定工商领导人会议”以及“读懂中国”等国际会议聚焦“扩大利益汇合点，构建命运共同体”，正是中国主动融入全球治理、引领时代潮流的生动体现。在全球产业链重构中，中国完备的工业体系、庞大的消费市场和高效的创新生态，使其成为跨国企业布局未来的战略支点。

双向奔赴：中国改革开放与国际工商界的共生共荣

中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。改革开放40多年来，外资企业深度参与中国现代化进程，贡献了1/3的进出口、1/4的工业增加值，并推动了技术创新与管理升级。同时，中国超大规模市场和制度型开放政策，让国际工商界共享了发展红利。这种“投我以木桃，报之以琼瑶”的良性互动，印证了中国与世界合作共赢的本质。

市场与潜力：中国张开双臂拥抱全球工商界

中国拥有14亿多人口的消费市场和4亿多中等收入群体，消费新业态、新模式不断涌现。这不仅源于对中国市场的信心，更得益于中国持续优化的营商环境。全面取消制造业外资准入限制、扩大服务业开放试点、强化知识产权保护等政策，正为外资企业营造市场化、法治化、国际化的一流环境。

创新链接：中国与世界共创未来

中国正以创新驱动重塑经济格局，数字经济、人工智能、新能源等领域的突破为全球产业升级提供了“中国方案”。中国提出的“全球发展倡议”强调创新驱动，鼓励各国共享技术成果，推动形成开放、公平、非歧视的创新生态。在全球数字化转型浪潮中，中国的创新活力与世界的需求深度对接。

亚太工商界：责任在肩，共筑多边贸易体系

作为全球经济增长的重要引擎，亚太工商界承载着维护多边贸易体制、稳定产业链供应链的历史使命。面对单边主义抬头，亚太工商界应秉持“和衷共济”精神，推动区域经济一体化进程。中国—东盟自贸区3.0版谈判的实质性突破、APTA以及RCEP的生效实施，正是亚太工商界协同合作的成果。呼吁各国工商界以对话代替对抗，以合作代替零和博弈，共同维护全球经济稳定。

国际组织：勇立潮头，服务全球发展

亚太贸易协定工商会等国际组织，应在变局中发挥桥梁作用，深化与世界创新组织、国际数贸组织的合作，发挥亚太经贸发展联盟等国际组织作用，搭建跨境技术、贸易、投资平台，推动规则标准互认。同时，聚焦发展中国家需求，通过能力建设、项目对接等方式，助力其融入全球价值链。

（作者为亚太贸易协定工商会总部主席）

(责编：胡永秋、杨光宇)