新华网曼谷3月31日电（记者林昊）为庆祝中泰建交五十周年，由泰国司法部主办的泰中法律合作论坛近日在曼谷举行。

3月27日，在泰国曼谷，泰国司法部部长塔威通过视频致辞。（照片由主办方提供）

泰国司法部部长塔威在视频致辞中表示，泰中法律合作已成为双边经济高质量发展的重要支撑力量。值此中泰建交五十周年之际举行本次活动，旨在促进泰中司法合作。

泰国中华总商会主席林楚钦在致辞中指出，法律制度是推动经济交流的基础。面对中资企业在泰发展的新局面，建立多元化的法律协作平台尤为重要。泰中法律合作机制的不断完善，正为华商和中资企业提供坚实支撑。

泰中法律联盟协会会长、泰国大拓律所主任史大佗表示，希望通过本次论坛进一步推动两国司法合作成为中资企业在泰落地运营的稳定保障，构建有序、可持续的泰中法律营商环境。

本次活动由泰国大拓律师事务所承办，泰国中国企业总商会、泰中法律联盟协会协办，获得泰中两国法律界与工商界的热烈响应，现场汇聚了300余家中资企业代表与超过100位中泰两国律师与法律专家。论坛期间举行了圆桌会议，就驻泰中资企业有效解决纠纷展开讨论。论坛同时聚焦当前全球化背景下的热点法律问题举行了讲座。

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