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太极生气象 文明共潮生——布鲁塞尔“万物共生”太极交流活动侧记

2025年03月31日16:58 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔3月31日电　题：太极生气象　文明共潮生——布鲁塞尔“万物共生”太极交流活动侧记

　　新华社记者潘革平

　　“虚灵顶劲、沉肩坠肘、含胸拔背、松腰坐胯……”30日，“万物共生”太极交流活动在布鲁塞尔中国文化中心举行，来自比利时5家太极协会的练家子，各展精妙技艺，共享太极之美。

　　活动尚未开始，文化中心便充满独特的气韵。身着各色太极服的爱好者们，或静立，或低语，或习练，脸上尽显平和与专注。白发长者目光如炬，年轻拳者步伐沉稳。

　　率先登场的是比利时陈氏太极协会的拳师，他们的散手表演如雷霆贯空，套路新架宛如游龙探海。刚猛的发劲与缠丝劲的圆融交替，将方寸舞台化作力与美的交响，引得观众连连称叹。

　　太极功夫扇的亮相将气氛推向新高潮。比利时永年杨氏太极协会的4位武者挥扇如剑，开合间彩蝶穿花，翻转时流云追月，与太极招式相得益彰，绘就一幅流动的艺术画卷。

　　表演的间隙，记者与身旁一位比利时太极爱好者攀谈。“练习太极多久了？”“快5年了。”他微笑着回答。谈及坚持的原因及收获，他说：“起初是因为动作优美、有趣，后来发现太极教会我与内心相处，在纷繁世间找到宁静。”

　　当太极养生杖节目上演时，场上又添几分趣味。比利时健身气功联合会的三位表演者手持竹杖随身转，化出千般气象。或如蜻蜓点水般轻点，或如劲松迎风般横扫，刚柔并济的韵律暗合“骨正筋柔，气血以流”的养生哲理。

　　接着，比利时“天地之间协会”的三名武当“洋”弟子轻盈登场。步伐洒脱，掌法飘逸，每一招每一式都韵味深远，展现了武当逍遥掌的意境。

　　欧洲太极文化中心主席俞家键随后携杨式太极刀上场。只见他身形如疾风般迅捷，刀光闪烁，犹如夜空中坠落的璀璨星河，却又在刚猛中蕴含着细腻的柔劲，完美诠释了太极“刚柔并济”的要义。

　　此次活动由中国驻比利时大使馆和布鲁塞尔中国文化中心联合主办，每一个细节都传递着“和而不同”的主题。不同肤色的爱好者同台共舞，勾勒出文明交汇的动人画卷；长者与青年同场竞技，彰显着传统武学的薪火相传；不同国度的师兄弟携手练拳，用肢体语言突破文化屏障。

　　这场文化盛宴向我们昭示，当太极的阴阳鱼缓缓旋转，中国古老智慧借异国之躯焕发新生，西方文化也赋予太极更多元的诠释。这种双向滋养如太极推手般连绵不绝，在文明对话中孕育出和谐之美。

　　正如中国驻比利时大使费胜潮在开幕致辞时所说，太极作为中华优秀传统文化瑰宝，融合了多个领域的知识与实践，其天人合一、万物共生的哲学思想，向全球展现了东方美学与智慧。

(责编：刘洁妍、张悦)

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