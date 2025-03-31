人民网北京3月31日电 （记者俞懿春）日前，为期一周的中哈农业企业地方经贸合作研修班在中国—上海合作组织经贸学院举行结业仪式。研修班举办期间，上合组织经贸学院组织13家哈方企业代表实地走访，考察学习了山东青岛、烟台、潍坊等地区优质农业相关企业的先进经验，深入挖掘农业合作潜力，推动实现互利共赢。

结业仪式上，上合组织经贸学院与YASSA教育国际商业学院签署合作协议，后续双方将围绕人员联合培训、农业商务考察、举办文化交流活动等方面开展合作。山东海合投资有限公司与哈萨克斯坦杰维亚特卡农业有限公司、采利诺耶农业有限公司等4家哈方企业签署合作协议。

“为更好帮助企业间精准高效对接，前期，我们利用两个多月的时间进行调研，根据企业需求，打磨课程方案和行程安排，定向选择了13家省内农业企业、经贸合作平台，通过现场实地考察和贸易洽谈，让哈萨克斯坦学员直观感受中国畜牧、种植、农机等行业现状，力争为企业间搭建高效、便捷合作平台。”上合组织经贸学院院长郑师介绍。

参加此次研修班的哈萨克斯坦SBS-1公司总经理托列别克·奥穆尔扎科夫表示，公司主营业务为马铃薯种植等，此次主要希望了解中国先进的现代化种植技术和科学管理方法，并计划拓展农机设备、食品加工和农产品贸易等方面的合作。针对企业的广泛需求，上合组织经贸学院对接了青岛洪珠农业机械有限公司、山东登海种业股份有限公司、山东寿光现代设施园艺产业技术研究所等行业企业。

在山东寿光现代设施园艺产业技术研究所，讲解员随手摘下大棚里种植的水果型蔬菜，递给哈萨克斯坦学员扎纳尔·拉赫梅图林娜品尝。拉赫梅图林娜吃了一口，惊叹道：“辣椒竟然是甜的！”看着一排排整齐的温室大棚里种植着五彩斑斓的蔬菜瓜果、各种优质的种苗，学员纷纷对中国大棚智能化管理和优质种苗培育流程表示赞叹。“这些蔬菜很好吃，感觉在哈萨克斯坦，没有吃过这样的味道。”

山东海合投资有限公司总经理邵珠才表示，“经过与哈萨克斯坦企业的沟通交流，我们在技术创新需求、市场拓展方向等达成了共识。下一步，将开展农业机械采购、农产品贸易等方面的合作。感谢上合组织经贸学院搭建这样一个资源对接、合作共赢的平台，未来，我们期待与海内外企业在更多领域、更深层次开展合作，共同为经济高质量发展注入新动能。”

YASSA教育国际商业学院院长克里斯蒂娜·韦伯同样收获满满。“中国在遗传育种、动物养殖等方面经验丰富，而哈萨克斯坦畜牧业和种植业优势明显。此外，中国农机设备质量优、价格实惠、售后服务好，可以助力哈萨克斯坦提高农业机械化水平。通过此次研修班，哈中在农业领域的合作将更加深入、更富成效。”韦伯说。

卡尔德巴耶娃农民家庭农场金融师达乌伦·阿布谢梅特表示，中欧班列等物流渠道的畅通，促进了哈萨克斯坦的农产品进出口。近年来，哈萨克斯坦油菜籽、谷物和肉类等农产品，通过中欧班列进入中国市场。而中国的调味料、脱水蔬菜、生鲜乳品等产品，可以快速从霍尔果斯公路口岸出境，驶往阿拉木图，最终在果蔬市场上进行销售。

“中国依托强大的生产能力和创新能力为世界经济的可持续增长创造了机遇。哈萨克斯坦是全球重要的粮食出口国，农业科技对该国农业生产提高质量和产量至关重要。通过企业间的合作，将为中国与哈萨克斯坦之间的农业生产带来新的活力。”山东中制麦森科技有限公司董事长赵飞表示。

聚焦为上合组织国家“育才”、为多边经贸合作“搭台”，上合组织经贸学院积极面向上合组织和共建“一带一路”国家开展语言、经贸、援外、技能等各类培训，在“人员培训、人才培养、国际合作、智库建设”等方面取得了显著成效。

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