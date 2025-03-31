新华社记者姜思妮 陈望琪 刘恺

在中俄边境，中医服务正掀起一场跨境医疗热。黑龙江省黑河市中医医院、绥芬河市人民医院里，不时可闻俄语问诊声；黑河市五大连池风景区内，每年有近万名俄罗斯游客前来体验中医理疗……以中医保健治疗为主的医疗旅游已“圈粉”大批俄罗斯游客。

走进黑河市中医医院，门诊部的走廊里弥漫着艾草清香，中式装修的诊室门前有中俄双语标识。在二楼的国际医疗部，几位推拿医生正在给俄罗斯患者按压肩颈。

俄罗斯游客梅赫季耶娃·哈利达在黑河市中医医院接受推拿治疗后，感觉效果非常明显。“我感觉很好，按摩让肩膀和脖子的疼痛消失了，肌肉也放松了。”

2024年，黑河市中医医院为600多名俄罗斯患者提供了针灸、刺血拔罐等传统中医疗法服务，开具中药方剂超过300副。

黑河市中医医院院长刘雪松说，俄罗斯患者偏好中医号脉与汤药调理，风湿骨病、颈椎疼痛等病症的复诊率颇高。“他们对中医的信任度逐渐提高，治疗后会推荐更多亲戚朋友前来就诊。”为服务好俄罗斯患者，这家医院于2024年成立了国际医疗部，组织医护人员学习俄语并聘请专业翻译，确保与患者沟通无障碍。

不仅如此，黑河市中医医院还大力推动中医文化“走出去”。医院已与俄罗斯南萨哈林斯克市和位于该市的阿拉利亚康复中心达成合作协议，将派出4名医护人员协助当地设立中医体验馆，开展中医推拿服务。

在五大连池风景区，火山全磁环境与天然冷矿泉水形成独特的康疗养生优势，吸引众多俄罗斯老人前来体验按摩、针灸等中医理疗。五大连池工人疗养院工作人员说，为满足康养需求，疗养院升级了基础设施，目前疗养院700多张床位中，俄罗斯疗休养团占比达40%，行程通常为5到7天。

走进绥芬河市人民医院的挂号大厅，中、俄、英三国文字导诊标识随处可见。不少俄罗斯患者手持体检单，有的前往中医治未病室就诊，有的在医疗旅游接待室交流。

俄罗斯游客娜塔莎通过“医疗旅行团”来到绥芬河市人民医院，在体验后赞不绝口。“在绥芬河体检和治疗都很方便，还能购物和品尝美食，体验非常棒。”

2024年，绥芬河市人民医院共接待外籍患者超1万人次。今年以来，该院已为超过600人次外籍患者提供诊疗服务，其中大部分来自俄罗斯滨海边疆区，中医针灸、推拿、艾灸以及基因检测项目广受欢迎。

绥芬河市人民医院国家中医药服务出口基地主任刘锡明说，作为黑龙江省的国家中医药服务出口基地，医院打造对俄接待室，提供中医保健操等配套服务，改造盐房体验室，将治疗与休闲融合。同时，医院还设有远程会诊中心、国际急诊调度中心，借助“互联网＋医疗”模式，快速响应俄罗斯患者的诊疗需求。

当一名名俄罗斯患者带着中医药包和体检报告满意而归，中医服务的“圈粉”之路也越来越宽。中俄医疗合作的深度与广度不断拓展，跨境医疗热不仅带动中医国际化，更成为中俄民间交流的纽带。

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