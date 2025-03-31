新华社德国汉诺威3月30日电（记者车云龙 杜哲宇）2025年德国汉诺威工业博览会30日晚举行开幕式。今年展会主题是“赋能工业可持续发展”，将聚焦人工智能、能源转型等议题。

本届汉诺威工博会定于3月31日至4月4日在汉诺威会展中心举办，吸引来自约60个国家和地区的3800多家参展商。其中，中国参展商数量约1000家，仅次于东道主德国。

据工博会官网信息，除自动化、传感技术等传统工业领域外，本届展会还重点关注数字平台、电动汽车与充电基础设施、氢燃料电池、机器人以及量子技术等前沿科技，其中工业人工智能尤为受到关注。

德国总理朔尔茨在开幕式上致辞说，技术创新是本届展会焦点，尤其在人工智能、清洁能源和机器人等关键技术领域。然而，在全球不确定性加剧背景下，地缘政治博弈以及贸易壁垒等保护主义行为正深刻影响全球经济、贸易和技术发展。他呼吁各国加强跨行业、跨国界合作，以推动技术进步。

西门子股份公司董事会主席博乐仁在发言中表示，全球技术发展正推动工业和能源系统向更高效、自动化、安全可靠的方向演进，而人工智能与大语言模型在其中发挥着关键作用。“我们曾经熟悉的全球‘操作系统’正逐渐过时，人工智能和数字化有望成为这一转型的核心驱动力，助力产品、软件及企业的重构与升级。”

汉诺威工博会诞生于1947年，现已成为全球最具影响力的工业技术展会之一。今年展会主宾国是加拿大。

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