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德国总理：将坚决回应美国关税措施

2025年03月31日13:17 | 来源：新华网
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　　新华社德国汉诺威3月30日电（记者车云龙）德国总理朔尔茨3月30日在2025年汉诺威工业博览会开幕式上公开批评美国加征关税破坏全球自由贸易，并强调欧盟将继续果断应对。

　　朔尔茨在致辞中指出，自由贸易是全球繁荣的基石，但美国总统特朗普推行的保护主义政策正使其面临严峻挑战。他警告，美方不断加征关税将加剧全球不确定性，加深世界经济分裂，这对绝大多数企业而言绝非好兆头。

　　朔尔茨表示，市场表现已清楚表明，美国贸易政策正走向错误方向。他强调，贸易战没有真正的赢家，只会损害所有参与方的利益，包括美国自身。

　　特朗普日前签署公告，宣布对进口汽车加征25%关税，自4月3日起执行。此前，他已宣布对进口钢铁和铝产品征收25%关税，并计划自4月2日起征收“对等关税”。

　　“如果美国让我们别无选择，就像此前对钢铝加征关税一样，欧盟将作出坚决回应。”朔尔茨说，欧盟的目标是合作，但也有能力维护自身利益，将抵制不合理的美方关税。在应对保护主义和“美国优先”政策时，自由贸易、竞争力和技术主权是欧盟的关键对策。

　　加拿大是本届汉诺威工业博览会的主宾国。朔尔茨在讲话中表示，德国坚定支持加拿大反对美国加征关税及其对加主权的干涉。

(责编：刘洁妍、张悦)

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