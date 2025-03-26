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外交部：携手为推动世界经济增长作出新的“亚洲贡献”

2025年03月26日17:20 | 来源：新华网
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新华社北京3月26日电（记者马卓言、冯歆然）外交部发言人郭嘉昆26日表示，中国作为亚洲大家庭重要成员和博鳌亚洲论坛东道国，将坚定不移推进高质量发展和高水平对外开放，与亚洲各国携手为推动世界经济增长作出新的“亚洲贡献”。

当日例行记者会上，有记者问：博鳌亚洲论坛2025年年会发布了《博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》，显示2025年亚洲经济增速预计将增至4.5%，按购买力平价测算的经济总量占世界的比重将增至48.6%。论坛秘书长表示，世界有理由对亚洲的未来充满希望。发言人如何评价亚洲发展前景和中国在其中发挥的作用？

郭嘉昆说，亚洲是世界上人口最多、经济最具活力的地区，亚洲经济体持续展现出强大韧性，在经济增长、货物与服务贸易、区域经济一体化等方面走在世界前列，已经成为全球增长的重要“动力源”和“稳定器”。

“当前世界经济不稳定性、不确定性上升，国际社会关注‘亚洲选择’、呼唤‘亚洲方案’。”郭嘉昆说，“我们期待各方在本届论坛上深入交流研讨，把握普惠包容的经济全球化发展大势，推动中国－东盟自贸区3.0版升级尽早完成并实施，发掘数字经济、绿色经济等可持续发展新动能。”

郭嘉昆表示，作为亚洲大家庭重要成员和博鳌亚洲论坛东道国，中国将坚定不移推进高质量发展和高水平对外开放，与亚洲各国携手，以团结纾发展之困、以合作求共赢之道，为推动世界经济增长作出新的“亚洲贡献”。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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