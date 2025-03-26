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博鳌亚洲论坛丨博鳌亚洲论坛呼吁国际合作促进健康公平可及

2025年03月26日15:29 | 来源：新华网
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　　新华社海南博鳌3月26日电（记者李恒、陈凯姿）博鳌亚洲论坛2025年年会“人人享有健康的共同未来”分论坛26日在海南博鳌举行。与会嘉宾表示，要加强国际合作促进健康公平可及，通过多边机构协作、技术创新与资金支持，构建更具韧性的公共卫生体系，促进健康产业数字化、绿色化转型。

　　北京大学全球卫生研究院院长、北京大学公共卫生学院教授任明辉认为，当前全球健康问题依然突出，全球人口日益老龄化，慢性疾病和精神卫生问题、新发传染病导致的全球大流行威胁持续增加等，实现“人人享有健康的共同未来”的愿景任重道远。

　　北京市委常委、副市长靳伟介绍，北京市持续实施健康优先发展战略，推动全民健康覆盖。未来将继续强化公共卫生体系、分级诊疗及重大疾病防控救治能力，解决好群众常见病、多发病问题，加强关键核心技术攻关，打造具有全球影响力、现代化医药健康产业集群，深化国际交流合作，对全球健康可持续发展贡献更多力量。

　　博鳌亚洲论坛咨询委员会委员、新西兰前总理珍妮·希普利认为，当前全球卫生发展处于关键转型期，需凝聚共识推动系统性变革。面对人人享有健康的愿景，跨界协作是核心驱动力，没有任何个体或国家能独立应对复杂挑战。应强化政府间协作机制，完善大流行应急基金调配效率，构建全球疫苗公平分配网络，严厉打击卫生领域虚假信息。

(责编：崔译戈、张悦)

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